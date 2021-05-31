На украинский авиарынок зайдет новый лоукостер с рейсами в Германию

Лоукостер Eurowings из Германии, который входит в Lufthansa Group, открыл продажу билетов на первый рейс в Украину — из Дюссельдорфа в Киев.
Об этом пишет avianews.
Авиакомпания планирует запустить полеты в аэропорт Борисполь с 1 сентября с частотой три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.
Цены на билеты. Eurowings продает билеты по цене от $49,99 в одну сторону по тарифу Basic. Он включает перевозку только одного предмета ручной клади. Его габариты не должны превышать 55х40х23 см, а вес 8 кг. Если пассажир возьмет с собой более тяжелую ручную кладь, с него возьмут штраф $55 у выхода на посадку.
За $9 пассажир может докупить услугу приоритетной посадки. Она дает возможность взять в салон самолета второе место ручной клади с габаритами до 40х30х10 см.
Регистрацию на рейс Eurowings нужно проходить через интернет. Если купить самый дешевый билет и регистрироваться на стойке в аэропорту, это будет стоить $3-6.
Расписание рейсов Дюссельдорф-Киев-Дюссельдорф Eurowings:
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