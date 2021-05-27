Как оформить строительный паспорт через «Дію»

Заявку на получение строительного паспорта отныне можно подать онлайн.
Об этом сообщает заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Юрий Таций.
В приложении «Дія» появилась функция получения этой услуги в электронном виде. Подать заявление могут лица, зарегистрированные в приложении и имеющие электронную подпись.
Нужно заполнить онлайн-форму, приложив к ней:
Заполненная форма будет автоматически сформирована в заявление и вместе с документами будет направлена в Департамент градостроительства и архитектуры КГГА.
В то же время остается возможность подать документы и заявление на получение стройпаспорта физически — через Центр предоставления административных услуг.
«Дія» обновилось еще рядом электронных услуг:
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