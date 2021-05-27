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Как оформить строительный паспорт через «Дію»

Как оформить строительный паспорт через «Дію»

Заявку на получение строительного паспорта отныне можно подать онлайн.

Об этом сообщает заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Юрий Таций.

В приложении «Дія» появилась функция получения этой услуги в электронном виде. Подать заявление могут лица, зарегистрированные в приложении и имеющие электронную подпись.

Нужно заполнить онлайн-форму, приложив к ней:

  • документ, подтверждающий право собственности, или договор суперфиция;
  • эскизные намерения застройки;
  • проект строительства (при наличии);
  • если у участка есть совладелец, то необходимо его заверенное согласие на строительство (он получит извещение о подписании заявления).

Заполненная форма будет автоматически сформирована в заявление и вместе с документами будет направлена в Департамент градостроительства и архитектуры КГГА.

В то же время остается возможность подать документы и заявление на получение стройпаспорта физически — через Центр предоставления административных услуг.

«Дія» обновилось еще рядом электронных услуг:

  • регистрация декларации о готовности объекта класса последствий СС1 к эксплуатации;
  • получение разрешения на проведение строительных работ и сертификата о принятии в эксплуатацию объектов классов последствий СС2, СС3;
  • подача заявления об отмене документов о начале подготовительных или строительных работ.

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По материалам Finance.UA
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