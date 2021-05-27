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СБУ разоблачила на коррупции чиновника филиала «Нафтогаза»

СБУ разоблачила на коррупции чиновника филиала «Нафтогаза»

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции руководство одного из филиалов НАК «Нафтогаз Украины» на Львовщине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«По данным досудебного следствия, должностное лицо филиала «Новояворовские электросети», управление которым осуществляет ООО «Нафтогаз Тепло», наладило масштабную схему получения взяток.

В частности, за 1,4 млн грн чиновник «гарантировал» не создавать искусственных препятствий в подключении жилого дома к электросетям. Он также обещал содействие в стабильном обеспечении потребителей электроэнергией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновника задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения аванса в 1 млн грн.


Фото: СБУ

«Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368−3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по другим фактам получения взяток и возможной причастности к коррупционной схеме», — добавили в ведомстве.

По материалам Економічна Правда
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