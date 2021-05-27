СБУ разоблачила на коррупции чиновника филиала «Нафтогаза»

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции руководство одного из филиалов НАК «Нафтогаз Украины» на Львовщине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«По данным досудебного следствия, должностное лицо филиала «Новояворовские электросети», управление которым осуществляет ООО «Нафтогаз Тепло», наладило масштабную схему получения взяток.

В частности, за 1,4 млн грн чиновник «гарантировал» не создавать искусственных препятствий в подключении жилого дома к электросетям. Он также обещал содействие в стабильном обеспечении потребителей электроэнергией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновника задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения аванса в 1 млн грн.



Фото: СБУ

«Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368−3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по другим фактам получения взяток и возможной причастности к коррупционной схеме», — добавили в ведомстве.