Количество онлайн-покупок в Украине за год выросло на 22% (инфографика)

Нетипичный 2020 год повлиял на развитие безналичных оплат: более 60% пользователей стали меньше пользоваться наличными деньгами.
Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar ММІ Украина.
В марте 2021 года уже 62% украинских интернет-пользователей в возрасте 16-65 лет декларировали, что оплачивали товары и услуги через интернет. Это на 22% больше по сравнению с докарантинным началом 2020 года.
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Рост произошел благодаря доле активных «плательщиков в Интернете» – тех, кто оплачивает товары и услуги в интернете хотя бы раз в месяц: в марте 2020 года их было 29%, а в 2021 году стало 43%.
Кто продвигает безнал? Самые активные пользователи е-платежей – люди в возрасте 30-39 и 40-54 лет. Им более свойственно оплачивать товары и услуги через Интернет, чем населению в целом. Среди этих аудиторий доля «плательщиков в Интернете» за год выросла больше всего – с 54% до 71% и с 50% до 70% соответственно.
47% интернет-пользователей в возрасте 16-65 лет в городах с населением 50К+ оплачивает товары и услуги телефононом. Среди жителей Киева таких уже 51%.
Оплата телефоном. Доля тех, кто платит по телефону каждый месяц, выросла с 25% до 33% (прирост 32%). Среди финансово активной аудитории в возрасте 30-39 лет доля тех, кто платит по телефону минимум раз в месяц, выросла с 27% до 42%.
Также стремительный рост бесконтактных оплат за 6 месяцев продемонстрировали жители крупных городов с населением 500 тысяч и более – с 40% до 48%.
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Стоит заметить, что в настоящее время отсутствуют непреодолимые барьеры к расчетам в интернете для большинства опрошенных. 40% тех, кто не совершал оплаты в интернете, говорят, что просто «не было необходимости». Лишь 6% опрошенных считают, что это опасно.
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