0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Количество онлайн-покупок в Украине за год выросло на 22% (инфографика)

Количество онлайн-покупок в Украине за год выросло на 22% (инфографика)

Нетипичный 2020 год повлиял на развитие безналичных оплат: более 60% пользователей стали меньше пользоваться наличными деньгами.

Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar ММІ Украина.

В марте 2021 года уже 62% украинских интернет-пользователей в возрасте 16-65 лет декларировали, что оплачивали товары и услуги через интернет. Это на 22% больше по сравнению с докарантинным началом 2020 года.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также делимся новостями о финтехе. Присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей из мира денег!

Рост произошел благодаря доле активных «плательщиков в Интернете» – тех, кто оплачивает товары и услуги в интернете хотя бы раз в месяц: в марте 2020 года их было 29%, а в 2021 году стало 43%.

Кто продвигает безнал? Самые активные пользователи е-платежей – люди в возрасте 30-39 и 40-54 лет. Им более свойственно оплачивать товары и услуги через Интернет, чем населению в целом. Среди этих аудиторий доля «плательщиков в Интернете» за год выросла больше всего – с 54% до 71% и с 50% до 70% соответственно.

47% интернет-пользователей в возрасте 16-65 лет в городах с населением 50К+ оплачивает товары и услуги телефононом. Среди жителей Киева таких уже 51%.

Оплата телефоном. Доля тех, кто платит по телефону каждый месяц, выросла с 25% до 33% (прирост 32%). Среди финансово активной аудитории в возрасте 30-39 лет доля тех, кто платит по телефону минимум раз в месяц, выросла с 27% до 42%.

Также стремительный рост бесконтактных оплат за 6 месяцев продемонстрировали жители крупных городов с населением 500 тысяч и более – с 40% до 48%.

Читайте также: Нацбанк планирует запустить в Украине систему мгновенных платежей

Стоит заметить, что в настоящее время отсутствуют непреодолимые барьеры к расчетам в интернете для большинства опрошенных. 40% тех, кто не совершал оплаты в интернете, говорят, что просто «не было необходимости». Лишь 6% опрошенных считают, что это опасно.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.