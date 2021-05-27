Дело на 20 миллионов: руководителю Северодонецкого АЗОТа объявили подозрение

Председателю правления частного акционерного общества «Северодонецкое объединение АЗОТ» сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 20 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник химического предприятия в 2017 году дал указание с расчетных счетов ЧАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» незаконно выводить средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц, считают правоохранители.

По выводам проведенной судебной экономической экспертизы, своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 млн грн налога.

Мероприятия по разоблачению и документированию преступления проводились совместно с сотрудниками Главного управления ГФС в Луганской области.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.