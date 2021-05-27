Дело на 20 миллионов: руководителю Северодонецкого АЗОТа объявили подозрение

Председателю правления частного акционерного общества «Северодонецкое объединение АЗОТ» сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 20 млн грн.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, чиновник химического предприятия в 2017 году дал указание с расчетных счетов ЧАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» незаконно выводить средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц, считают правоохранители.
По выводам проведенной судебной экономической экспертизы, своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 млн грн налога.
Мероприятия по разоблачению и документированию преступления проводились совместно с сотрудниками Главного управления ГФС в Луганской области.
В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
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