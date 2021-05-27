Рада сделала шаг к снятию моратория по процедурам банкротства

Нардепы Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект, который разблокирует и частично переводит в онлайн процедуру банкротства должников — юридических лиц, прекращенную в связи с карантином.
Соответствующее решение нардепы приняли на заседании 1 июня. Документ получил 314 голосов «за», поэтому законопроект принят за основу.
Законопроект №4220 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19» является инициативой Президента Владимира Зеленского.
Что это даст: документ призван упростить процедуру банкротства, поскольку рассмотрение дел о банкротстве начало затягиваться из-за введения карантинных ограничений.
Что предусматривает документ:
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Напомним, в апреле Министерство юстиции Украины дало разрешение и частным, и государственным исполнителям накладывать автоматизированный арест на средства должников, которые есть на счетах в банках.
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