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Рада сделала шаг к снятию моратория по процедурам банкротства

Рада сделала шаг к снятию моратория по процедурам банкротства

Нардепы Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект, который разблокирует и частично переводит в онлайн процедуру банкротства должников — юридических лиц, прекращенную в связи с карантином.

Соответствующее решение нардепы приняли на заседании 1 июня. Документ получил 314 голосов «за», поэтому законопроект принят за основу.

Законопроект №4220 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19» является инициативой Президента Владимира Зеленского.

Что это даст: документ призван упростить процедуру банкротства, поскольку рассмотрение дел о банкротстве начало затягиваться из-за введения карантинных ограничений.

Что предусматривает документ:

  • в частности, документ разблокирует открытие производств по делам о банкротстве должников — юридических лиц по заявлению кредиторов с требованиями к должнику, возникшими с 12 марта 2020 года;
  • при этом предусмотренные законопроектом изменения регулируют порядок проведения собраний (комитета) кредиторов в режиме видеоконференции, а также путем опроса, процедуру подтверждения личности и полномочий участника собрания (комитета) кредиторов и оформления результатов собрания (комитета);

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  • кроме того, на период карантина для участия в дистанционных собраниях кредиторов, подтверждения личности и полномочий участника собрания (комитета) кредиторов законопроект предусматривает использование документов, подтверждающих личность и полномочия, заверенные с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП);
  • также документ уточняет вопросы ответственности арбитражного управляющего за несовершение действий, предусмотренных Кодексом по процедурам банкротства, из-за требований карантина, и определяет основания продления сроков проведения предварительго заседания суда по делу о банкротстве.

Напомним, в апреле Министерство юстиции Украины дало разрешение и частным, и государственным исполнителям накладывать автоматизированный арест на средства должников, которые есть на счетах в банках.

По материалам Finance.UA
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