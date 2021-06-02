Зарплата учителя в Украине и Европе: сколько получают педагоги у нас и за рубежом

На сегодня минимальная зарплата украинских учителей составляет 4859 гривен. Столько получают начинающие педагоги, без опыта. У педагогов высшей категории зарплаты чуть выше, на несколько тысяч. Но все равно не такие, как у их коллег-европейцев.
Об этом пишет «Сегодня».
Меньше всего в Евросоюзе получают словацкие учителя – около трех тысяч долларов в месяц. Это более 85 тысяч гривен. В Германии и Швейцарии оклады стартуют от четырех тысяч долларов в месяц. Еще больше получают педагоги в Люксембурге. Зарплаты начинающих – от шести тысяч долларов, а их коллег с 15-летним опытом – вдвое больше.
Премьер Денис Шмыгаль и министр образования и науки Сергей Шкарлет заявили, что в Украине в 2021 году зарплаты педагогов вырастут почти на треть. Повышение на 20% уже состоялось с января, еще на 9% зарплаты вырастут с декабря 2021 года. А в целом в планах правительства – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране.
Также напомним, что в апреле-2021 средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 13 543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн).
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