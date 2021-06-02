0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 119 0

Зарплата учителя в Украине и Европе: сколько получают педагоги у нас и за рубежом

Зарплата учителя в Украине и Европе: сколько получают педагоги у нас и за рубежом

На сегодня минимальная зарплата украинских учителей составляет 4859 гривен. Столько получают начинающие педагоги, без опыта. У педагогов высшей категории зарплаты чуть выше, на несколько тысяч. Но все равно не такие, как у их коллег-европейцев.

Об этом пишет «Сегодня».

Меньше всего в Евросоюзе получают словацкие учителя – около трех тысяч долларов в месяц. Это более 85 тысяч гривен. В Германии и Швейцарии оклады стартуют от четырех тысяч долларов в месяц. Еще больше получают педагоги в Люксембурге. Зарплаты начинающих – от шести тысяч долларов, а их коллег с 15-летним опытом – вдвое больше.

Премьер Денис Шмыгаль и министр образования и науки Сергей Шкарлет заявили, что в Украине в 2021 году зарплаты педагогов вырастут почти на треть. Повышение на 20% уже состоялось с января, еще на 9% зарплаты вырастут с декабря 2021 года. А в целом в планах правительства – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране.

Также напомним, что в апреле-2021 средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 13 543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.