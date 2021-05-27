Средняя зарплата в Донецкой области за год увеличилась на 11%

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в апреле 2021 года составила 13886 грн.

По сравнению с апрелем 2020 года средний уровень оплаты труда увеличился на 11,3%, по сравнению с предыдущим месяцем – уменьшился на 12,7% (в марте 2021 года средняя зарплата по области выросла на 20,3% за счет значительных единовременных и других начислений в сфере оптовой торговли).

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года снизилась на 13,8%, по сравнению с апрелем 2020 года – повысилась на 1,5%.

Номинальная зарплата в апреле 2021 года превышала средний показатель по Украине (13543 грн) на 2,5%. Регион занял третье место в стране, уступив, кроме г. Киева, также Киевской области (самым высоким уровень оплаты труда в апреле был в г. Киеве – 20422 грн, самым низким – в Херсонской области, где он составил 10647 грн).

По уровню средней номинальной заработной платы в апреле 2021 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности Донецкой области были работники металлургического комплекса (17391 грн) и угольной промышленности (17316 грн).

Превысила средний показатель по области заработная плата работников сферы государственного управления (16408 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (14987 грн), финансовой и страховой деятельности (14566 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (14239 грн), машиностроения (14184 грн).

От 10,4 до 13,1 тыс. грн составила средняя номинальная зарплата работников торговли (13144 грн), строительства (12959 грн), транспорта (12677 грн), пищевой промышленности (12367 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (11750 грн), сельского хозяйства (10377 грн), образования (10355 грн).

Менее 10,0 тыс. грн начислено за апрель работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами (8904 грн).

Задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2021 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 828,1 млн грн, или 23,2% всех долгов по ее выплате в Украине (3567,6 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 16,8% фонда оплаты труда, начисленного за апрель (в среднем по Украине – 3,6%).

В течение апреля 2021 года сумма долга по зарплате увеличилась в области на 38,9 млн грн, или на 4,9%, по сравнению с 1 января 2021 года – на 180,6 млн грн, или на 27,9%.