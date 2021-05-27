Минздрав планирует изменить индикаторы «зеленой» зоны

Кабинет Министров Украины планирует внести изменения в постановление об адаптивном карантине. В частности, будут пересмотрены индикаторы «зеленой» карантинной зоны в соответствии с обновленными индикаторами Европейского Союза.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами.

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Он отметил, что действующее правительственное постановление предусматривает, что «зеленую» зону карантина можно устанавливать только на территории отдельного региона, а не на территории всей страны. Эту ситуацию планируется изменить в соответствии с нормами ЕС. То есть если Украина перейдет в «зеленую» зону, то граждане даже без паспортов вакцинации смогут посещать европейские страны.

«Мы вносим изменения в постановление Кабмина о „зеленой“ зоне, чтобы согласовать ее индикаторы с теми, которые действуют в ЕС. Потому что, если Украина перейдет в „зеленую“ зону, это будет означать, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС», — отметил Ляшко.

Также в новом правительственном постановлении определят перечень стран, которые являются привлекательными для украинских туристов.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 29 мая все регионы Украины и Киев находятся в «желтой» зоне карантина. В то же время семь регионов частично соответствуют показателям «зеленой» зоны.