Минздрав планирует изменить индикаторы «зеленой» зоны

Кабинет Министров Украины планирует внести изменения в постановление об адаптивном карантине. В частности, будут пересмотрены индикаторы «зеленой» карантинной зоны в соответствии с обновленными индикаторами Европейского Союза.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами.
Читайте также: Разработка украинской вакцины от COVID-19: Ляшко обещает первые результаты в сентябре
Он отметил, что действующее правительственное постановление предусматривает, что «зеленую» зону карантина можно устанавливать только на территории отдельного региона, а не на территории всей страны. Эту ситуацию планируется изменить в соответствии с нормами ЕС. То есть если Украина перейдет в «зеленую» зону, то граждане даже без паспортов вакцинации смогут посещать европейские страны.
«Мы вносим изменения в постановление Кабмина о „зеленой“ зоне, чтобы согласовать ее индикаторы с теми, которые действуют в ЕС. Потому что, если Украина перейдет в „зеленую“ зону, это будет означать, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС», — отметил Ляшко.
Также в новом правительственном постановлении определят перечень стран, которые являются привлекательными для украинских туристов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Все льготы на проезд в общественном транспорте монетизируют: в правительстве готовят документВчера, 15:13 - 70461 43
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 8093 12
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтами4 ч. назад - 1042 8
«Квартиры-муравейники», где зарегистрировано много людей, будут проверять6 ч. назад - 1428 7
Украинцам рассказали, до какого минимума может опуститься процент по ипотекеВчера, 08:20 - 2525 4
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 8093 12
«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда к морю9 ч. назад - 2261
Как повлияют цены на машины с пробегом после начала льготной растаможки «еврономеров»Вчера, 16:29 - 1775
В Украине появился онлайн-калькулятор растаможки автомобилей8 ч. назад - 1766 1
Самые распространенные мошеннические схемы при покупке подержанного автомобиляВчера, 19:44 - 1725
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)3 ч. назад - 84
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 501
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1609 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1530 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 958