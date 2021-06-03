Renault представил альтернативу культовой модели Logan (фото)

Марка Renault опубликовала изображения и подробности о новой модели: седане Taliant. Об этом сообщает InfoCar.ua.

Новый седан Renault Taliant был разработан на модульной платформе CMF-B, которая также станет основой для новых моделей Lada. Габариты новинки идентичны европейскому автомобилю Dacia Logan третьего поколения: колесная база составляет 2649 мм, длина – 4396 мм, ширина – 1848 мм (без учета зеркал), а высота – 1501 мм. Таким образом, новый Renault Taliant оказался на 47 мм длиннее и на 115 мм шире предшественника.

Силовая гамма новинки включает в себя атмосферный 65-сильный мотор и 90-сильный турбодвигатель. Оба могут комплектоваться 5-скоростной МКПП, для более мощной модификации также доступна бесступенчатая трансмиссия. Кроме того, новый Renault Taliant можно будет приобрести с битопливным мотором мощностью 100 л.с.

В базовую версию Renault Taliant Joy за 179 тыс. 900 турецких лир ($21 400) входит ABS, ESC и система экстренного торможения, фронтальные и боковые подушки безопасности спереди, кондиционер, электростеклоподъемники передних дверей, а также радиосистема с USB и Bluetooth.

Во второй и последней доступной модификации для Renault Taliant – Touch (от 207 тыс. 900 лир) появляются наружные зеркала с электроприводом и обогревом, электростеклоподъемники задних дверей, медиасистема с 8-дюймовым экраном и поддержкой приложений Apple CarPlay и Android Auto, датчики света и дождя, задний датчик парковки и климат-контроль.

Отметим, что торговое наименование «Taliant» зарегистрировано и на территории Бразилии, поэтому не исключено, что новинка придет в этой стране на место модели Logan.