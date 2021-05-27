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До 10 тыс. гривен за депозит: розыгрыш от Глобус Банк

До 10 тыс. гривен за депозит: розыгрыш от Глобус Банк

Вопрос, куда выгодно вложить деньги, интересует многих украинцев. Все больше граждан предпочитают такой способ инвестиций, как банковский депозит – это просто и доступно, ведь никаких специальных знаний здесь не требуется.

Если вы тоже решили не хранить деньги под матрасом, а хотите отнести свои накопления в банк и получить приятный денежный бонус к своему депозиту, вы всегда можете воспользоваться Бонусом к депозиту от Finance.ua.

Еще один повод это сделать сейчас – акция от Глобус Банка. Финучреждение запускает розыгрыш среди клиентов, которые оформят депозит в разделе «Бонус к депозиту». Вы сможете выиграть до 10 тыс. гривен! 👇🏻

Как принять участие в акции:

  • акция от Глобус Банка действует с 1 по 30 июня;
  • в ней могут принимать участие клиенты, которые оформили заявку и депозит в период проведения акции;
  • общий призовой фонд составляет 20 тыс. грн;
    1 место – Приз №1 – 10 000 (десять тысяч ) гривен
    2 место – Приз №2 – 3 000 (три тысячи) гривен
    3 место – Приз №3 – 2 000 (две тысячи ) гривен
    4 место – Приз №4 – 1000 (тысяча) гривен
    5 место – Приз №4 – 1000 (тысяча) гривен
    6 место – Приз №4 – 1000 (тысяча) гривен
    7 место – Приз №4 – 1000 (тысяча) гривен
    8 место – Приз №4 – 1000 (тысяча) гривен
  • если оформлять депозит через Finance.ua – вы гарантированно получаете бонус к депозиту. Кроме того, можете выиграть сумму из призового фонда.

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По материалам Finance.UA
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