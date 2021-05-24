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Банки определили наиболее желаемые отрасли для кредитования

Банки определили наиболее желаемые отрасли для кредитования

Банкиры рассказали, какие отрасли готовы кредитовать после завершения коронакризиса.

Об этом сообщает «Финансовый клуб».

Наиболее желамы для кредитования в 2021 году — аграрии.

«В последние годы одной из самых привлекательных сфер для банковского кредитования стал агросектор, который стабильно развивается, приносит доход, инвестирует в свое развитие и нуждается в финансировании», — рассказал председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

По словам председателя правления ОТП Банка Владимира Мудрого, целевыми отраслями остаются сельское хозяйство, производство и торговля. «Если добавить фактор потенциала экспортной составляющей, то перспективы в этих индустриях очевидны и в нынешней ситуации», — пояснил он.

«Надеемся, что клиенты начнут чувствовать себя более уверенно и проявлять интерес не только к антикризисному финансированию, но и к кредитам на приобретение техники, оборудования, транспорта и на пополнение оборотного капитала», — добавил Сергей Черненко.

Пересмотреть свои приоритеты заставил коронакризис: банки увидели, какие бизнесы являются более приспособленными к новой реальности, в которой локдаун может остановить бизнес одних заемщиков и никоим образом не повлиять на других.

Это откорректировало портрет идеального клиента, которому банки готовы занимать.

«Максимально интересными остаются отрасли, которые связаны с ежедневным потреблением населения, с производством и продажей товаров первой необходимости и продуктов питания, с обеспечением критически важной инфраструктуры. Мы также видим перспективу в логистике — речь идет об интернет-торговле e-сommerce, которая дополняет уже имеющиеся и всем известные каналы доставки продуктов и услуг клиентам», — отмечает председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.

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По материалам Финансовый клуб
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