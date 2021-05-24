Банки определили наиболее желаемые отрасли для кредитования

Банкиры рассказали, какие отрасли готовы кредитовать после завершения коронакризиса.

Об этом сообщает «Финансовый клуб».

Наиболее желамы для кредитования в 2021 году — аграрии.

«В последние годы одной из самых привлекательных сфер для банковского кредитования стал агросектор, который стабильно развивается, приносит доход, инвестирует в свое развитие и нуждается в финансировании», — рассказал председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

По словам председателя правления ОТП Банка Владимира Мудрого, целевыми отраслями остаются сельское хозяйство, производство и торговля. «Если добавить фактор потенциала экспортной составляющей, то перспективы в этих индустриях очевидны и в нынешней ситуации», — пояснил он.

«Надеемся, что клиенты начнут чувствовать себя более уверенно и проявлять интерес не только к антикризисному финансированию, но и к кредитам на приобретение техники, оборудования, транспорта и на пополнение оборотного капитала», — добавил Сергей Черненко.

Пересмотреть свои приоритеты заставил коронакризис: банки увидели, какие бизнесы являются более приспособленными к новой реальности, в которой локдаун может остановить бизнес одних заемщиков и никоим образом не повлиять на других.

Это откорректировало портрет идеального клиента, которому банки готовы занимать.

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«Максимально интересными остаются отрасли, которые связаны с ежедневным потреблением населения, с производством и продажей товаров первой необходимости и продуктов питания, с обеспечением критически важной инфраструктуры. Мы также видим перспективу в логистике — речь идет об интернет-торговле e-сommerce, которая дополняет уже имеющиеся и всем известные каналы доставки продуктов и услуг клиентам», — отмечает председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.