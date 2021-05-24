Минрегион направил почти 800 млн гривен на проекты регионального развития

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов подписал приказ о направлении 744 млн гривен на реализацию проектов регионального развития по программе «Поддержка региональной политики Украины». Реализация будет происходить в 2021—2023 годах.
Об этом сообщает правительственный портал.
Из этих средств на 2021 год предусмотрено 480 млн гривен.
«Подписал приказ о направлении средств секторальной поддержки на реализацию проектов регионального развития. Уже в этом году 480 млн грн из государственного бюджета будет направлено на более 80 проектов регионального развития», — отметил Чернышов.
Также Минрегион реализует проект по созданию ГИС-системы мониторинга развития административно-территориальных единиц и проект по повышению эффективности формирования и реализации государственной региональной политики (усиление институциональной способности агентств регионального развития).
Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет зарегистрирован в парламенте в течение месяца. Текст согласуют до внесения в Раду.
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