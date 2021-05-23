Елену Улье наградили титулом «Человек года»

22 мая 2021 года в зале Национальной оперы Украины состоялась ХХV юбилейная церемония награждения победителей общенациональной программы «Человек года-2020» и обладателей международных и специальных премий программы.
«Человек года» − общенациональная программа. В рамках программы Высший Академический Совет избирает лидеров Украины – личностей, которые своим профессионализмом и талантом демонстрируют всему миру достижения украинского народа. На протяжении более 20 лет существования программы обладателями титула «Человек года» стали более 420 победителей в персонифицированных и корпоративных номинациях, в частности: Леонид Каденюк, Богдан Ступка, Руслана, Сергей Бубка, Андрей Шевченко, Олег Блохин, Александр Усик и другие.
Председатель правления УНИКА Украина Елена Улье стала обладательницей титула «Человек года – 2019» в номинации «Лидер страхового рынка года».
Елена Улье возглавляет компанию «УНИКА» с 2015 года. Благодаря профессиональному руководству Елены Улье УНИКА стала признанным лидером страхового рынка Украины. Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов, удовлетворяющую разнообразные запросы клиентов, а также сопутствующие современные цифровые сервисы для упрощения и удобства взаимодействия с компанией.
Справка UNIQA в Украине:
UNIQA Group вышла на рынок Украины в 2006 году. Сегодня Компании «УНИКА» и «УНИКА Жизнь», центральные офисы которых находятся в Киеве, предлагают большинство видов рискового страхования и страхования жизни через общенациональную сеть. Страховая компания «УНИКА» обладатель Customer’s Friend- Superior Excellence, Международной ассоциации сертификации ICERTIAS (Цюрих, Швейцария) за образцовые отношения с клиентами.
UNIQA Group является одной из ведущих страховых групп на своих основных рынках в Австрии и Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Около 21 300 сотрудников и эксклюзивных партнеров по продажам обслуживают более 15,5 миллиона клиентов в 18 странах. UNIQA является второй по величине страховой группой в Австрии с долей рынка более 21%. UNIQA работает на 15 рынках в растущем регионе ЦВЕ: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Косово, Македония, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия и Украина. UNIQA Group также включает страховые компании в Швейцарии и Лихтенштейне.
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