В Киеве планируют капитально отремонтировать Крещатик — стоимость работ стремится к миллиарду

В Киеве планируют провести капитальный ремонт улицы Крещатик, которая расположена на территории двух районов Киева — Печерского и Шевченковского. Стоимость его составит более 740 млн гривен.

Об этом сообщают на сайте системы Prozorro.

Так, «Киевавтодор» уже объявил тендер на капремонт.

«Размер бюджетного назначения по смете или ожидаемая стоимость предмета закупки: 740 951 200,35 UAH», — говорится в сообщении.

Напомним, что на фасадах домов обновят нумерацию и обеспечат ее подсветку, будет усовершенствована система уличного освещения. Кроме того, на главной улице страны разместят тактильную плитку направляющего и сдерживающего действия для людей с проблемами зрения. Также планируется заменить все урны.