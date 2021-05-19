0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Количество платежных карт в Украине выросло на 2,5% – Нацбанк

Количество платежных карт в Украине выросло на 2,5% – Нацбанк

Количество платежных карт в обращении с начала года выросло на 2,5%, до 75,3 млн штук.

Об этом рассказали представители Нацбанка во время XXI Payments & XIV Security EMA Conference, сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

«С начала года на 2,5% выросло общее количество платежных карт в обращении — до 75,3 млн штук. Также продолжала расширяться платежная инфраструктура. За январь-март количество пунктов продажи товаров, принимающих платежные карты, выросло на 2% – до 334 тысяч», — говорится в сообщении НБУ.

Читайте также: Определили лучшую кредитную карту – FinAwards-2021

Также сеть торговых pos-терминалов в Украине за І квартал выросла почти на 2% – до 382 тыс. Из них почти 87% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.

При этом темпы прироста количества торговых pos-терминалов в первом квартале 2021 года были самыми низкими за последний год. В целом количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины по состоянию на 1 апреля 2021 года составило 9,6 тыс. шт. (на начало года-9,4 тыс. шт.).

В Нацбанке отмечают, что несмотря на пандемию, объемы трансграничных переводов в Украину в прошлом году почти не снизились, в то же время на первое место по объемам операций вышли переводы через банковские счета (через систему SWIFT). Поэтому карантинные ограничения способствовали перетеканию трансграничных переводов из неофициальных каналов в официальные.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Посмотреть варианты 💳

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.