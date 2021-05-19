Количество платежных карт в Украине выросло на 2,5% – Нацбанк

Количество платежных карт в обращении с начала года выросло на 2,5%, до 75,3 млн штук.
Об этом рассказали представители Нацбанка во время XXI Payments & XIV Security EMA Conference, сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.
«С начала года на 2,5% выросло общее количество платежных карт в обращении — до 75,3 млн штук. Также продолжала расширяться платежная инфраструктура. За январь-март количество пунктов продажи товаров, принимающих платежные карты, выросло на 2% – до 334 тысяч», — говорится в сообщении НБУ.
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Также сеть торговых pos-терминалов в Украине за І квартал выросла почти на 2% – до 382 тыс. Из них почти 87% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.
При этом темпы прироста количества торговых pos-терминалов в первом квартале 2021 года были самыми низкими за последний год. В целом количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины по состоянию на 1 апреля 2021 года составило 9,6 тыс. шт. (на начало года-9,4 тыс. шт.).
В Нацбанке отмечают, что несмотря на пандемию, объемы трансграничных переводов в Украину в прошлом году почти не снизились, в то же время на первое место по объемам операций вышли переводы через банковские счета (через систему SWIFT). Поэтому карантинные ограничения способствовали перетеканию трансграничных переводов из неофициальных каналов в официальные.
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