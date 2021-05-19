Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»

Компания Porsche занимается не только выпуском автомобилей, но и разработкой топлива. Она заявила об изобретении «чистого бензина».
Представители Porsche заявили, что на сегодняшний день в машиностроительной отрасли активно развивается сегмент электромобилей. Казалось бы, экологичный или «чистый» бензин, как его еще называют, совершенно не нужен, ведь наступает эпоха электрокаров. Однако разработчики утверждают, что сгорание топлива может приносить минимальный вред окружающей среде, и выбросы от производства электротранспорта значительно превышают вред от бензина.
Новый проект предусматривает уменьшение выбросов углекислого газа на 85%. Инженеры Porsche заявили, что даже электромобили не могут сравниться с подобным показателем. Новая технология eFuel позволяет расщеплять водород из воды, после чего он обогащается углеродом. Таким образом создается синтетический бензин.
До 2026 года компания Porsche планирует произвести 145 млн млрд галлонов синтетического топлива. Например, за 2020 год США употребила 124 млрд галлонов от традиционного бензина. Несмотря на то, что электромобили обладают огромным потенциалом, бензиновые машины будут терять свою актуальность постепенно в течение нескольких десятилетий. Поэтому вопрос об экологичности и чистоте топлива остается актуальным. Именно из-за этого лучшие специалисты привлекаются к реализации проекта eFuel.
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