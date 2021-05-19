0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 20 0

Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»

Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»

Компания Porsche занимается не только выпуском автомобилей, но и разработкой топлива. Она заявила об изобретении «чистого бензина».

Представители Porsche заявили, что на сегодняшний день в машиностроительной отрасли активно развивается сегмент электромобилей. Казалось бы, экологичный или «чистый» бензин, как его еще называют, совершенно не нужен, ведь наступает эпоха электрокаров. Однако разработчики утверждают, что сгорание топлива может приносить минимальный вред окружающей среде, и выбросы от производства электротранспорта значительно превышают вред от бензина.

Новый проект предусматривает уменьшение выбросов углекислого газа на 85%. Инженеры Porsche заявили, что даже электромобили не могут сравниться с подобным показателем. Новая технология eFuel позволяет расщеплять водород из воды, после чего он обогащается углеродом. Таким образом создается синтетический бензин.

До 2026 года компания Porsche планирует произвести 145 млн млрд галлонов синтетического топлива. Например, за 2020 год США употребила 124 млрд галлонов от традиционного бензина. Несмотря на то, что электромобили обладают огромным потенциалом, бензиновые машины будут терять свою актуальность постепенно в течение нескольких десятилетий. Поэтому вопрос об экологичности и чистоте топлива остается актуальным. Именно из-за этого лучшие специалисты привлекаются к реализации проекта eFuel.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.