В правительстве предлагают растамаживать авто через "Дію" – Шмыгаль

Во время совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля был рассмотрен проект, благодаря которому растаможку авто можно будет осуществить с помощью Дії – глава Кабмина идею поддержал.

Об этом премьер сообщил в своем Telegram.

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Так, на совещании с “Офисом простых решений и результатов”, Минцифрой и Минфином был рассмотрены проект, предлагающий сделать возможным растаможку автомобилей через портал или приложение “Дія”.

“Устранение бюрократических преград, минимизация человеческого фактора и искоренение коррупции – станет толчком к реформе таможни”, – прокомментировал Шмыгаль инициативу ведомств.

Он добавил, что поручил Министерству финансов и Минцифры проработать и представить окончательные предложения к указанному проекту.