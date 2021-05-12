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Штрафы снижены: закон по «еврономерам» вступил в силу

Штрафы снижены: закон по «еврономерам» вступил в силу

Вступил в силу закон о существенном снижении штрафов за нерастаможенные “еврономера”.

Документ опубликован в издании “Голос Украины”.

Он вносит изменения в Таможенный кодекс и снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен.

После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу или растаможить его в Украине.

Транспортные средства должны быть личного пользования, бывшие в использовании и с года выпуска которых прошло более 5 лет. Они должны классифицироваться по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны) согласно УКТ ВЭД. Речь об авто, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Исключается необходимость физлица дважды платить в государственный бюджет штраф за нерастаможенную машину в случае, когда такая уплата уже состоялась при вывозе этого транспортного средства с территории Украины (например, с целью снятия его с учета в иностранной стране).

До 270 дней увеличивается срок действия упрощения растаможки автомобилей для участников боевых действий. Но при условии документального подтверждения их пребывания более 90 дней со дня вступления в силу закона непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил.

На кого не распространяется льготное таможенное оформление:

  • транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу,
  • специальные автомобили для перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф и аналогичные транспортные средства,
  • моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые призваны сделать более доступной растаможку автомобилей с европейскими номерами.

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По материалам Finance.UA
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