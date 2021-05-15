КГГА ввела новые стандарты для маршруток

Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

«Город ужесточает требования к перевозчикам, которые будут участвовать в конкурсе на перевозку пассажиров. Сегодня Киев объявляет о новом стандарте маршрутных перевозок», – сказал Константин Усов.

Новые условия.

Обеспечение большей доступности автобусов для маломобильных пассажиров и людей с инвалидностью,

запрет звукового и визуального загрязнения,

наличие не менее 5 специальных кнопок остановки по требованию,

оборудование салона кондиционерами, системами обогрева,

обустройство дополнительного пространства для перевозки не менее одного кресла колесного или детской коляски или велосипеда.

Среди других новшеств – автоматическое объявление остановок на украинском и английском языках, которое будет дублироваться на электронном табло внутри и снаружи салона автобуса, чтобы информация была доступна людям с нарушением зрения. Салоны также будут оборудованы валидаторами для е-билета и GPS-системами.

Также по новым условиям водители должны быть обеспечены типовой форменной одеждой.

Для участия в конкурсе перевозчики обязаны подать автобусы с общей вместимостью не менее 50 мест. Они также должны отвечать экологическим требованиям стандарта Евро-5.