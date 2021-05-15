Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID туристам

Об этом сообщает пресс-служба
Перед поездкой туристы должны получить две дозы вакцины от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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В настоящее время EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом ВОЗ одобрила также китайскую вакцину от Sinopharm.
Кроме того, страны ЕС могут смягчать ограничения на въезд для туристов из стран, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превышает 75 на 100 тысяч населения. При принятии таких решений могут учитываться динамика распространения болезни, общее число сделанных тестов и доля среди них положительных, а также другие факторы, в том числе, наличие доверия к официальной информации.
В то же время
На граждан и резидентов стран ЕС запрет на въезд распространяться не должен, однако их — даже после вакцинации — могут обязать сдавать тесты или отбывать срок в карантине.
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