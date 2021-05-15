Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID туристам

Совет Е С одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам. В частности, рекомендация разрешить въезд иностранцам, прошедшим курс вакцинации за две недели до поездки.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Е С .

Перед поездкой туристы должны получить две дозы вакцины от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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В настоящее время EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом ВОЗ одобрила также китайскую вакцину от Sinopharm.

Кроме того, страны ЕС могут смягчать ограничения на въезд для туристов из стран, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превышает 75 на 100 тысяч населения. При принятии таких решений могут учитываться динамика распространения болезни, общее число сделанных тестов и доля среди них положительных, а также другие факторы, в том числе, наличие доверия к официальной информации.

В то же время Совет Е С рекомендовал введение так называемого «механизма экстренного торможения», который позволяет властям европейских стран в срочном порядке ограничить въезд из той или иной страны, или региона в случае быстрого ухудшения там эпидситуации, в том числе через распространение особо опасных штаммов коронавируса.

На граждан и резидентов стран ЕС запрет на въезд распространяться не должен, однако их — даже после вакцинации — могут обязать сдавать тесты или отбывать срок в карантине.

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