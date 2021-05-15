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Реестр коррупционеров пополнили 200 депутатов

Реестр коррупционеров пополнили 200 депутатов

В январе 2021 года Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло в Реестр коррупционеров сведения о 520 лицах, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом в среду, 19 мая, сообщает пресс-служба НАПК.

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Отмечено, что 126 человек привлечены к уголовной и 394 – к административной ответственности. Среди них 200 депутатов местных советов, 24 чиновника местного самоуправления, 28 работников Нацполиции, 20 госслужащих, 20 присяжных.

Их разоблачили в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды (82); принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды (17); злоупотреблении влиянием (12); присвоении, растрате имущества или завладении им (7); подкупе работника предприятия, учреждения или организации (5); злоупотреблении властью или служебным положением (3).

Также в списке правонарушители, которые несвоевременно подали декларации за прошлый год (370) или нарушили требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (22).

Всего с начала года в Реестр внесены 2343 записи. Сейчас в перечне 36 818 записей, из них 5970 – по уголовным коррупционными правонарушениями и 12 875 – по административным.

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По материалам Корреспондент.net
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