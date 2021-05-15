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В Украине авиапассажиров с антителами к коронавирусу могут освободить от ПЦР-тестов

В Украине авиапассажиров с антителами к коронавирусу могут освободить от ПЦР-тестов

В Украине авиапассажиров, которые переболели коронавирусом и имеют антитела, могут освободить от ПЦР-тестов по прилету.

Об этом в комментарии на странице в Facebook главного редактора туристического издания Turprofi.com.ua Валерии Овсяник сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

«Будем на этой неделе говорить об этом более предметно с Минздравом. Есть шанс, что сделаем это», — написала она.

Исполнительный директор Ассоциации гостеприимства Анна Романова обратила внимание на то, что сейчас при въезде в Украину вакцинированные пассажиры не имеют никаких льгот.

«О том, что Украина застряла в начале 2020 года, когда ещё не было вакцины — я пишу уже везде. Тут не только Греция, тут Молдова давным-давно нас опередила. Она несколько месяцев назад позволила въезжать всем, кто прошел вакцинацию, без тестов», — отметила Романова.

С 24 марта 2021 года все иностранные граждане для въезда в Украину должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента пересечения украинской границы должно пройти не более 72 часов.

Граждане и резиденты Украины могут сдать тест перед вылетом или после возвращения в страну. Если этого не сделать, то они должны пройти 14-дневную самоизоляцию с контролем через приложение «Вдома».

Правительство Украины не установило никаких льгот для тех путешественников, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса или переболели ранее и имеют справку о наличии антител.

До 24 марта 2021 года Украина разделяла иностранные государства на красную и зеленую зону и обновляла список каждую неделю. Тест нужен был для возвращения в Украину из красной зоны. Если же человек следовал из зеленой зоны, он был освобожден от тестов и карантина.

По материалам Avianews.com
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