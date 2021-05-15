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Смелянский о банковских услугах Укрпочты: планируем закрыть сделку до конца года

Смелянский о банковских услугах Укрпочты: планируем закрыть сделку до конца года

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что новые банковские услуги будут доступны с начала следующего года.

Об этом он заявил в эфире программы на Еспресо.TV.

«Мы ставили этот вопрос уже давно, с первого дня, как я пришел на эту должность. Мы понимаем, что наличка даже в отдаленных селах должна отмирать. Мы же движемся к цивилизации. С другой стороны мы понимаем, что у огромного количества сел нет мобильного связи, чтобы даже подключить терминал. Мы также понимаем, что банкомат в селе неокупаем. Банкомат стоит 12 тыс. евро», — заявил Смелянский.

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Он отметил, что разработана модель обслуживания передвижными отделениями, которые работают в режиме оффлайн и онлайн.

«Какие могут интегрироваться и вечером, и утром и таким образом предоставлять все доступные банковские услуги. Это единственная возможность предоставить банковские услуги по всей территории Украины. Значит ли это, что мы прекратим доставлять наличные? Нет, ни в коем случае. Это исключительно будет выбор самого клиента, пенсионера. Но мы предлагаем обеспечить каждого почтальона такими устройствами 3 в 1, напоминают POS-терминал, которые смогут и проводить транзакции через них, и выдавать наличные, и принимать платежи или проводить операции поз безналичному расчету», — сообщил глава Укрпочты.

По его словам, Укрпочта сможет:

  • предоставлять банковские услуги;
  • снизить свои расходы;
  • предоставить людям возможность платить значительно дешевле коммунальные платежи, то есть с меньшей комиссией или без комиссии.

Смелянский также добавил, что Укрпочта будет зарабатывать, поэтому будем нормальным диджитализированным финансовым институтом.

«Мы планируем закрыть эту сделку до конца года. Новые услуги будут с начала следующего года, надеюсь, доступны. Будут доступны абсолютно все услуги: и депозиты, и кредиты, и переводы. Все, что вы привыкли видеть в обычном банке, будет доступно в этом» , — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Укрпочта объявила тендер по поиску оценщика для покупки банка.
  • Укрпочта планирует приобрести небольшой банк без или с малым количеством отделений и без портфеля проблемных активов.

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По материалам Espreso.tv
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