Доступные кредиты 5-7-9%: за неделю заключены кредитные соглашения на 1,3 млрд грн - ТОП-10 банков

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.
Об этом сообщает Минфин.
За прошедшую неделю уполномоченные банки выдали 504 кредита на общую сумму 1,3 млрд грн.
На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 30-ю банками.
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