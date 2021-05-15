Доступные кредиты 5-7-9%: за неделю заключены кредитные соглашения на 1,3 млрд грн - ТОП-10 банков

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.

Об этом сообщает Минфин.

17,064 млрд грн было выдано в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

5,514 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

18,195 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов.

За прошедшую неделю уполномоченные банки выдали 504 кредита на общую сумму 1,3 млрд грн.

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 30-ю банками.

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