Смогут ли вас обмануть при оформлении каско (тест)

В отличие от автогражданки, каско – не обязательный вид страхования, который имеет много нюансов. Но автовладельцы рано или поздно приходят к пониманию, что без полиса каско им не обойтись.
Нередко недобросовестные страховщики или просто мошенники пользуются неосведомленностью автовладельца. Пытаются продать человеку то, что ему не нужно.
Finance.ua разработал тест, чтобы вы проверили, насколько «вакцинированы» от таких ситуаций.
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