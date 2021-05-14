Портрет соискателя работы в апреле — аналитика

Для соискателей апреле наиболее популярной сферой деятельности, как и в марте 2021 года, остается торговля. Не менее активными также были кандидаты в сфере административного персонала/водители/курьеры. Что касается заработных плат в популярных сферах, то только в логистике/таможне/складе предложения работодателей и зарплатные ожидания кандидатов совпадали – 14 000 грн.
Об этом свидетельствует аналитика robota.ua.
Топ-3 сферы деятельности, популярные среди кандидатов в апреле:
1). Торговля – 35567 резюме. Популярными профессиями в данной сфере в апреле были: продавец-консультант – 23 469 резюме; FMCG: Торговый/региональный представитель – 2932; кассир – 2910 резюме.
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2). Административный персонал/водители/курьеры – 34 976 резюме. В данной сфере наибольшее количество соискателей готовы были работать водителями – 14 291; администраторами офиса/офис-менеджера – 8599; сотрудниками call-centre – 2278 резюме.
3). Логистика/таможня/склад – 25 005 резюме. Кандидатов в данной сфере больше всего интересовали следующие профессии: водитель – 1 291 резюме; складское хозяйство – 5060; менеджер по логистике (логист) – 1306 резюме.
Средняя зарплата:
1). Торговля:
Продавцы-консультанты и кассиры могли рассчитывать в апреле на заработную плату в размере 10 000 грн; торговые представители FMCG – 16 604 грн.
2). Административный персонал/водители курьеры:
Средняя зарплата, которую предлагали водителям – 18 031 грн; администраторам офиса и офис-менеджерам – 10 000 грн; операторам call-centre – 11 162 грн.
3). Логистика/таможня/склад;
Работодатели водителям предлагали зарплату в размере 18 194 грн; работникам, занятым в складском хозяйстве – 11 001 грн; менеджерам по логистике (логистам) – 15 000 грн.
Опыт работы кандидатов:
Топ-3 отрасли, в которых кандидаты работали раньше:
Образование кандидатам:
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