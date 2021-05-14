Портрет соискателя работы в апреле — аналитика

Для соискателей апреле наиболее популярной сферой деятельности, как и в марте 2021 года, остается торговля. Не менее активными также были кандидаты в сфере административного персонала/водители/курьеры. Что касается заработных плат в популярных сферах, то только в логистике/таможне/складе предложения работодателей и зарплатные ожидания кандидатов совпадали – 14 000 грн.

Об этом свидетельствует аналитика robota.ua.

Топ-3 сферы деятельности, популярные среди кандидатов в апреле:

1). Торговля – 35567 резюме. Популярными профессиями в данной сфере в апреле были: продавец-консультант – 23 469 резюме; FMCG: Торговый/региональный представитель – 2932; кассир – 2910 резюме.

Читайте также: Средняя заработная плата киевлян увеличилась почти на 12%

2). Административный персонал/водители/курьеры – 34 976 резюме. В данной сфере наибольшее количество соискателей готовы были работать водителями – 14 291; администраторами офиса/офис-менеджера – 8599; сотрудниками call-centre – 2278 резюме.

3). Логистика/таможня/склад – 25 005 резюме. Кандидатов в данной сфере больше всего интересовали следующие профессии: водитель – 1 291 резюме; складское хозяйство – 5060; менеджер по логистике (логист) – 1306 резюме.

Средняя зарплата:

1). Торговля:

по вакансиям – 11 009 грн;

по резюме – 10 000 грн.

Продавцы-консультанты и кассиры могли рассчитывать в апреле на заработную плату в размере 10 000 грн; торговые представители FMCG – 16 604 грн.

2). Административный персонал/водители курьеры:

по вакансиям – 10 000 грн;

по резюме – 12 000 грн.

Средняя зарплата, которую предлагали водителям – 18 031 грн; администраторам офиса и офис-менеджерам – 10 000 грн; операторам call-centre – 11 162 грн.

3). Логистика/таможня/склад;

по вакансиям – 14 000 грн;

по резюме – 14 000 грн.

Работодатели водителям предлагали зарплату в размере 18 194 грн; работникам, занятым в складском хозяйстве – 11 001 грн; менеджерам по логистике (логистам) – 15 000 грн.

Опыт работы кандидатов:

без опыта работы – 48 005 резюме;

более 10 лет – 44 176;

от 2 до 5 лет опыта – 36 633.

Топ-3 отрасли, в которых кандидаты работали раньше:

торговля розничная/Retail – 28 304 резюме;

промышленность и производство – 19 822;

торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 14 985.

Образование кандидатам:

высшее образование – 56 500 резюме;

среднее специальное образование – 30 290;

неоконченное высшее – 26 586.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.