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В Киеве впервые за 55 лет отремонтируют мост Метро

В Киеве впервые за 55 лет отремонтируют мост Метро

Благодаря кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) киевский мост Метро впервые с ввода в эксплуатацию в 1965 году капитально отремонтируют.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация в пятницу, 14 мая.

Отмечено, что накануне в четверг Киевсовет на пленарном заседании утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонтно-реставрационных работ моста Метро через Днепр.

«Проектом будет предусматриваться ремонт всех элементов автопроезда — от обустройства новой системы водоотведения, ремонта конструкций пролетных строений и опор, пристройки монолитных железобетонных плит автопроезда и замены деформационных швов до замены тротуарных блоков, ремонта перильного и барьерного ограждения и ремонта сопряжений с мостом», — сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, одним из важных этапов обновления сооружения будет усиление балок пролетного строения. Так, арочные конструкции усилят пучками высокопрочной предварительно напряженной арматуры, а все железобетонные элементы моста защитят высококачественными антикоррозийными смесями.

Также планируется расширить тротуары для устройства велодорожек и добавить декоративную подсветку.

«Обновление сооружения будут выполнять за счет средств ЕБРР, который предоставляет кредит в размере 60 млн евро. Благодаря ремонту срок эксплуатации сооружения будет продлен на десятилетия», — добавил Поворозник.

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По материалам Корреспондент.net
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