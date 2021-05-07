Межбанк: спекулянтам не удалось раскачать рынок

Четверг на валютном рынке повторил сценарий вчерашнего дня и прошел в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. И опять, в целом по дню можно сказать, что особых “побед” ни та, ни другая сторона – не одержала. Спекулянтам пришлось довольствоваться только форматом работы “в две стороны” и даже в этом они особо не преуспели. Рынок практически за весь день так и не дал им шанса раскачать котировки.
За сессию четверга доллар на торгах подешевел на 2 копейки – с 27,63/27,65 до 27,61/27,63 гривен, а евро просел и вовсе всего на 1 копейку – с 33,41/33,43 гривен до 33,40/33,42.
Нацбанк на рынок не выходил,так как никакой потребности в этом не было.
Ход торгов:
В течение дня предложение почти постоянно превышало спрос. С утренних 27,63/27,65 гривен доллар к 11 часам подешевел до 27,625/27,645. Затем ненадолго спрос вырос и к 12 часам (на пике активности как покупателей, так и продавцов) котировки подросли до 27,63/27,65. Но уже к обеду опять начали постепенно проседать за счет небольшого перевеса предложения над спросом.
Результат – 27,625/27,645 гривен за доллар к 13 часам, а затем 27,615/27,635 к 15:00 и 27,61/27,63 к окончанию сессии.
Главные события 13 мая на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,63/27,65 подешевел до 27,61/27,63 гривен к концу дня, а курс евро просел до 33,40/33,42.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,6277 гривен, а официальный курс на 14 мая 2021 года установлен на уровне 27,6273 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,61 / 27,63
евро – 33,35 / 33,37
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