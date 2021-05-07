0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 119 0

Межбанк: спекулянтам не удалось раскачать рынок

Межбанк: спекулянтам не удалось раскачать рынок

Четверг на валютном рынке повторил сценарий вчерашнего дня и прошел в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. И опять, в целом по дню можно сказать, что особых “побед” ни та, ни другая сторона – не одержала. Спекулянтам пришлось довольствоваться только форматом работы “в две стороны” и даже в этом они особо не преуспели. Рынок практически за весь день так и не дал им шанса раскачать котировки.

За сессию четверга доллар на торгах подешевел на 2 копейки – с 27,63/27,65 до 27,61/27,63 гривен, а евро просел и вовсе всего на 1 копейку – с 33,41/33,43 гривен до 33,40/33,42.

Нацбанк на рынок не выходил,так как никакой потребности в этом не было.

Ход торгов:

В течение дня предложение почти постоянно превышало спрос. С утренних 27,63/27,65 гривен доллар к 11 часам подешевел до 27,625/27,645. Затем ненадолго спрос вырос и к 12 часам (на пике активности как покупателей, так и продавцов) котировки подросли до 27,63/27,65. Но уже к обеду опять начали постепенно проседать за счет небольшого перевеса предложения над спросом.

Результат – 27,625/27,645 гривен за доллар к 13 часам, а затем 27,615/27,635 к 15:00 и 27,61/27,63 к окончанию сессии.

Главные события 13 мая на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,63/27,65 подешевел до 27,61/27,63 гривен к концу дня, а курс евро просел до 33,40/33,42.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,6277 гривен, а официальный курс на 14 мая 2021 года установлен на уровне 27,6273 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,61 / 27,63
евро – 33,35 / 33,37

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.