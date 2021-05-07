Задолженность по зарплате перед шахтерами за текущий год полностью погашена — Минэнерго

Задолженность по заработной плате перед шахтерами за текущий год в размере свыше миллиарда гривен полностью погашена.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в Facebook.

По словам главы ведомства Германа Галущенко, ситуация с накоплением задолженности повторяется из года в год, поэтому необходимо разработать механизм ответственности руководителей угледобывающих предприятий.

«Сейчас мы проблему решили в срочном порядке, но мы должны вместе выработать механизмы, чтобы такие проблемы не повторялись регулярно. Уверен, что в первую очередь руководители угледобывающих предприятий должны быть ответственны за своевременную выплату заработной платы работникам», – цитирует Галущенко пресс-служба министерства.

12 мая шахтеры из государственных шахт Украины приехали в Киев на, как они заявили, бессрочную акцию протеста. Основными требованиями к правительству они озвучили погашение задолженности по заработной плате, повышение зарплаты и улучшение трудового законодательства.

Министерство энергетики отчиталось о выплате в мае на счета угледобывающих предприятий 237,3 млн грн и 836,5 млн грн на выплату задолженности по заработной плате за текущий год.

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