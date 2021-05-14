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Tesla обещает открыть доступ к автопилоту FSD по подписке через месяц

Tesla обещает открыть доступ к автопилоту FSD по подписке через месяц

На бета-версию программного обеспечения FSD v9 в Tesla возлагают большие надежды, поскольку она позволит в автоматическом режиме проезжать перекрёстки и полагаться преимущественно на данные с видеокамер.

Недавние комментарии Илона Маска (Elon Musk) позволяют понять, что эта версия ПО поступит к участникам тестирования в июне, а подписка на FSD с ежемесячной оплатой тоже задержится до следующего месяца.

Когда глава Tesla говорил о подписке на FSD в прошлый раз, он обещал, что опция будет доступна клиентам с мая текущего года. Месяц неумолимо приближается к середине, а потому Илон Маск счёл нужным со страниц Twitter объявить об очередном переносе.

Подписка, по его словам, должна стать доступной для автовладельцев примерно через месяц.

Эта форма доступа к комплексу систем активной помощи водителю является альтернативой покупке опции в постоянное пользование за $10 000.

Она может заинтересовать тех, кто пользуется арендованными электромобилями Tesla или приобретает их в лизинг с необходимостью дальнейшего возврата.

Маск подчеркнул, что покупка FSD в постоянное пользование будет выгоднее с финансовой точки зрения, но размер ежемесячной абонентской платы по подписке до сих пор не уточнил.

Одновременно Маск заявил, что девятая бета-версия FSD начнёт распространяться на территории США на следующей неделе, а окончательный релиз после устранения оставшихся недочётов состоится ещё пару недель спустя.

Разница по сравнению с предыдущей версией FSD будет гигантской, как заверил глава компании. Водитель по-прежнему должен будет постоянно следить за работой автоматики, да и соответствующее ПО формально до сих пор пребывает в стадии бета-тестирования, поэтому оно доступно только ограниченному количеству испытателей из числа сотрудников Tesla и частных владельцев электромобилей, участвующих в программе.

В девятой версии ПО компания стремится почти полностью отказаться от использования данных радаров, делая упор на систему машинного зрения. Илон Маск также является категорическим противником использования лидаров в системах автоматического управления автомобилями.

По материалам 3dnews.ru
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