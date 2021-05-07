Суд признал за государством право собственности на танкер Delfi

Хозяйственный суд Одесской области признал за государством право собственности на танкер-бункеровщик Delfi, который в 2019 году потерпел крушение у побережья Одессы, удовлетворив иск Кабмина к компании Mister Drake PC. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
«Исследовав материалы дела и заслушав объяснения сторон, суд полностью удовлетворил исковые требования и признал за государством Украина право собственности на танкер-бункеровщик «Delfi», — сообщили в суде.
Судья Петренко рассматривала это дело — № 916/3815/20 по иску Государства Украина в лице Кабинета министров Украины к компании Mister Drake PC о признании права собственности на танкер-бункеровщик Delfi. Полный текст судебного решения будет составлен 24 мая 2021 года.
Ситуация с танкером
Танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы в 2019 году. К августу ни местные власти, ни судовладелец так и не смогли его поднять. В конце июля 2020 года Президент поручил подъем Delfi министру инфраструктуры Владиславу Криклию. Одновременно помощь государству предложили две компании, которые 26 августа подняли танкер, а 10 сентября уже смогли начать его буксировку в порт «Черноморск». 10 сентября 2020 года буксиры завершили транспортировку танкера Delfi с городского пляжа Одессы в порт Черноморска. Процесс транспортировки занял более 8 часов.
Юристы отмечали после этого, что было бы справедливо взыскать с судовладельца Delfi расходы и убытки, связанные с поднятием танкера.
Впоследствии Хозяйственный суд Одесской области обязал компанию-владельца танкера Delfi выплатить Администрации морских портов Украины более 2,7 млн грн.
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