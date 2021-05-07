На одного украинца приходится почти вдвое меньше площади жилья, чем в Европе

На одного украинца приходится 24 кв. м жилья.
Об этом заявил президент конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в ходе Второго ипотечного форума в Киеве.
Он добавил, что 80% жилого фонда – устаревшее. Не аварийное, а именно устаревшее – морально, технически и т.д.
«Для того чтобы выйти на европейский уровень обеспечения современным и качественным жильем, где на одного жителя приходится 40 кв. м, надо построить минимум 2 млрд кв. м жилой недвижимости. Такой объем с нынешними темпами мы будем строить 200 лет», – подчеркнул Парцхаладзе.
Напомним, как свидетельствуют результаты опроса OLX Недвижимость, жители украинских миллионников оценили свои города на тройку, но Львов выделился наибольшей средней оценкой. Днепрян беспокоит загрязнение города и страх поздно возвращаться домой, а одесситов – ситуация с дорогами. Эти города получили самые низкие оценки по критериям чистоты, безопасности и транспорта.
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