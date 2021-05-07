На одного украинца приходится почти вдвое меньше площади жилья, чем в Европе

На одного украинца приходится 24 кв. м жилья.

Об этом заявил президент конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в ходе Второго ипотечного форума в Киеве.

Он добавил, что 80% жилого фонда – устаревшее. Не аварийное, а именно устаревшее – морально, технически и т.д.

«Для того чтобы выйти на европейский уровень обеспечения современным и качественным жильем, где на одного жителя приходится 40 кв. м, надо построить минимум 2 млрд кв. м жилой недвижимости. Такой объем с нынешними темпами мы будем строить 200 лет», – подчеркнул Парцхаладзе.

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса OLX Недвижимость, жители украинских миллионников оценили свои города на тройку, но Львов выделился наибольшей средней оценкой. Днепрян беспокоит загрязнение города и страх поздно возвращаться домой, а одесситов – ситуация с дорогами. Эти города получили самые низкие оценки по критериям чистоты, безопасности и транспорта.

Справка Finance.ua:

В апреле средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1619 долл. США /кв. м, по сравнению с мартом средняя цена увеличилась на 0,6%. В национальной валюте – на 1,5% до 45 427 грн/кв.м (± 0,8%).

В январе-феврале 2021 года предприятиями Киева выполнено строительных работ на сумму 3 701 556 тыс. грн. Индекс строительной продукции в январе-феврале 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020 года составил 82,4%.