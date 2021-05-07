Объемы кредитов под «5-7-9%» достигли 39,5 млрд грн

На прошлой неделе микро-, малый и средний бизнес получил 342 займа на 1,3 млрд грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%».
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
Больше всего было выдано антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств – на 637 млн грн. 499 млн грн составили выданные уполномоченными банками соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов и 169 млн грн – инвестиционные кредиты.
В целом банками выдано 15 406 кредитов почти 39,5 млрд грн.
Из них 16,8 млрд грн выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 5,44 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 17,285 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов.
Сегодня заем в рамках программы можно получить в Ощадбанке, Укргазбанке, ПриватБанке, Укрэксимбанке, Банке Львов, ПУМБ, Банке Альянс, Кредобанке, Банке Восток, Райффайзен Банке Аваль, ОТП Банке, Таксомбанке, Альфа-Банке, Банке Глобус, Мегабанке, МТБ Банке, Поликомбанке, Креди Агриколь Банке, Кредитвест Банке, КИБ, Агропросперис Банке, Банке «Украинский капитал», ПроКредит Банке, Аккордбанке, Асвио Банке, Пиреус Банке, МетаБанке, Банке «Пивденный» и Радабанке.
Инфографика: Минфин
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