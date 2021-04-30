В Украине соберут информацию о долгостроях - постановление

В проекте постановления КМУ «О проведении инвентаризации недостроев» планируется предусмотреть, чтобы после его одобрения органы власти в срок до 5 месяцев собрали информацию об объектах незавершенного жилищного строительства.
Об этом говорится в ответе Директората публичной безопасности, противодействия преступности и обеспечения правопорядка Министерства внутренних дел Украины на информационный запрос Укринформа.
«Согласно Постановлению, органы местного самоуправления, структурные подразделения по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской и Севастопольской городских государственных администраций и исполнительные органы по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов в пределах делегированных полномочий по государственному архитектурно-строительному контролю и надзору в отношении объектов, расположенных в пределах и за пределами населенных пунктов, должны в срок до 5 месяцев собрать и предоставить информацию об объектах незавершенного жилищного строительства (долгостроях) — жилых домах или комплексах жилых домов и сооружений, расположенных в пределах соответствующих населенных пунктов, которые одновременно соответствуют критериям», — говорится в сообщении.
Среди этих критериев:
Межведомственная рабочая группа по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства должна установить количество и перечень объектов незавершенного жилищного строительства (долгостроев).
Проект постановления направлен на начало создания механизмов реализации полномочий, относящихся к сфере компетенции органов местного самоуправления, а именно:
Также этим проектом документа предусматривается уполномочить и определить Министерство развития общин и территорий Украины органом, обеспечивающим координацию действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления для проведения инвентаризации долгостроев и ведения соответствующего Реестра объектов незавершенного жилищного строительства (долгостроев).
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