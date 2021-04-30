0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0

В Украине соберут информацию о долгостроях - постановление

В Украине соберут информацию о долгостроях - постановление

В проекте постановления КМУ «О проведении инвентаризации недостроев» планируется предусмотреть, чтобы после его одобрения органы власти в срок до 5 месяцев собрали информацию об объектах незавершенного жилищного строительства.

Об этом говорится в ответе Директората публичной безопасности, противодействия преступности и обеспечения правопорядка Министерства внутренних дел Украины на информационный запрос Укринформа.

«Согласно Постановлению, органы местного самоуправления, структурные подразделения по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской и Севастопольской городских государственных администраций и исполнительные органы по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов в пределах делегированных полномочий по государственному архитектурно-строительному контролю и надзору в отношении объектов, расположенных в пределах и за пределами населенных пунктов, должны в срок до 5 месяцев собрать и предоставить информацию об объектах незавершенного жилищного строительства (долгостроях) — жилых домах или комплексах жилых домов и сооружений, расположенных в пределах соответствующих населенных пунктов, которые одновременно соответствуют критериям», — говорится в сообщении.

Среди этих критериев:

  • принадлежность таких объектов незавершенного жилищного строительства по классу последствий (ответственности) к объектам со средними (СС2) и значительными последствиями (СС3);
  • если финансирование такого строительства осуществлялось с использованием денежных средств, прямо или косвенно привлеченных от не менее трех физических и/или юридических лиц;
  • если такие объекты не приняты в эксплуатацию в установленном законом порядке в срок более двух лет с даты ввода в эксплуатацию согласно договорам о привлечении средств физических и/или юридических лиц в строительство, и которые остаются не принятыми в эксплуатацию на дату вступления в силу этого распоряжения;
  • если строительные работы не ведутся в течение двух последних лет до момента вступления в силу этого документа.

Межведомственная рабочая группа по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства должна установить количество и перечень объектов незавершенного жилищного строительства (долгостроев).

Проект постановления направлен на начало создания механизмов реализации полномочий, относящихся к сфере компетенции органов местного самоуправления, а именно:

  • собственных — организацию работы, связанной с завершением строительства многоквартирных жилых домов, которые сооружались с привлечением средств физических лиц, в случае несостоятельности застройщиков продолжать такое строительство;
  • делегированных — осуществление государственного контроля за соблюдением договорных обязательств застройщиками, деятельность которых связана с привлечением средств физических лиц в строительство многоквартирных жилых домов.

Также этим проектом документа предусматривается уполномочить и определить Министерство развития общин и территорий Украины органом, обеспечивающим координацию действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления для проведения инвентаризации долгостроев и ведения соответствующего Реестра объектов незавершенного жилищного строительства (долгостроев).

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.