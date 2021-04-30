В Украине соберут информацию о долгостроях - постановление

В проекте постановления КМУ «О проведении инвентаризации недостроев» планируется предусмотреть, чтобы после его одобрения органы власти в срок до 5 месяцев собрали информацию об объектах незавершенного жилищного строительства.

Об этом говорится в ответе Директората публичной безопасности, противодействия преступности и обеспечения правопорядка Министерства внутренних дел Украины на информационный запрос Укринформа.

«Согласно Постановлению, органы местного самоуправления, структурные подразделения по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской и Севастопольской городских государственных администраций и исполнительные органы по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов в пределах делегированных полномочий по государственному архитектурно-строительному контролю и надзору в отношении объектов, расположенных в пределах и за пределами населенных пунктов, должны в срок до 5 месяцев собрать и предоставить информацию об объектах незавершенного жилищного строительства (долгостроях) — жилых домах или комплексах жилых домов и сооружений, расположенных в пределах соответствующих населенных пунктов, которые одновременно соответствуют критериям», — говорится в сообщении.

Среди этих критериев:

принадлежность таких объектов незавершенного жилищного строительства по классу последствий (ответственности) к объектам со средними (СС2) и значительными последствиями (СС3);

если финансирование такого строительства осуществлялось с использованием денежных средств, прямо или косвенно привлеченных от не менее трех физических и/или юридических лиц;

если такие объекты не приняты в эксплуатацию в установленном законом порядке в срок более двух лет с даты ввода в эксплуатацию согласно договорам о привлечении средств физических и/или юридических лиц в строительство, и которые остаются не принятыми в эксплуатацию на дату вступления в силу этого распоряжения;

если строительные работы не ведутся в течение двух последних лет до момента вступления в силу этого документа.

Межведомственная рабочая группа по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства должна установить количество и перечень объектов незавершенного жилищного строительства (долгостроев).

Проект постановления направлен на начало создания механизмов реализации полномочий, относящихся к сфере компетенции органов местного самоуправления, а именно:

собственных — организацию работы, связанной с завершением строительства многоквартирных жилых домов, которые сооружались с привлечением средств физических лиц, в случае несостоятельности застройщиков продолжать такое строительство;

делегированных — осуществление государственного контроля за соблюдением договорных обязательств застройщиками, деятельность которых связана с привлечением средств физических лиц в строительство многоквартирных жилых домов.

Также этим проектом документа предусматривается уполномочить и определить Министерство развития общин и территорий Украины органом, обеспечивающим координацию действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления для проведения инвентаризации долгостроев и ведения соответствующего Реестра объектов незавершенного жилищного строительства (долгостроев).

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