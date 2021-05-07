ПРРО: штрафы за чек, не выданный по требованию в бумажной форме

Субъекты хозяйствования, которые проводят расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, обязаны, в частности, предоставлять покупателям расчетный документ на полную сумму проведенной операции (фискальный чек).
Об этом напомнили в пресс-службе Главного управления ГНС в Тернопольской области
Что требует законодательство:
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“Если субъект хозяйствования, который применяет ПРРО, создал в электронной форме фискальный чек и отправил его на предоставленный потребителем (покупателем) абонентский номер или адрес электронной почты, то расчетный документ считается выданным потребителю”, – отмечают в налоговой.
Ответственность и штрафы. На продавцов могут наложить финансовые санкции, если в ходе проверки выяснится, что они не выдают (в бумажном виде и/или электронной форме) расчетные документы. Размеры штрафов:
Однако временно до 1 января 2022 года санкции применяются в следующих размерах:
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