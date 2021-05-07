ПРРО: штрафы за чек, не выданный по требованию в бумажной форме

Субъекты хозяйствования, которые проводят расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, обязаны, в частности, предоставлять покупателям расчетный документ на полную сумму проведенной операции (фискальный чек).

Об этом напомнили в пресс-службе Главного управления ГНС в Тернопольской области

Что требует законодательство:

такой чек должен быть создан в бумажной и/или электронной форме;

при этом продавец должен воспроизвести на экране РРО (регистратора расчетных операций) или ПРРО QR-код, который позволяет покупателю считать и идентифицировать данные на фискальном чеке;

также (или вместо отображения QR) продавец может прислать электронный расчетный документ на абонентский номер или электронную почту покупателя. При этом продавец может убедиться, что покупатель получил чек, отправив на предоставленный покупателем абонентский номер и/или электронную почту уведомление с требованием обратного информирования.

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“Если субъект хозяйствования, который применяет ПРРО, создал в электронной форме фискальный чек и отправил его на предоставленный потребителем (покупателем) абонентский номер или адрес электронной почты, то расчетный документ считается выданным потребителю”, – отмечают в налоговой.

Ответственность и штрафы. На продавцов могут наложить финансовые санкции, если в ходе проверки выяснится, что они не выдают (в бумажном виде и/или электронной форме) расчетные документы. Размеры штрафов:

100% стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг) – за нарушение, совершенное впервые;

150% стоимости проданных с нарушениями товаров – за каждое последующее совершенное нарушение.

Однако временно до 1 января 2022 года санкции применяются в следующих размерах:

за нарушение, совершенное впервые – 10% стоимости;

за каждое последующее совершенное нарушение – 50% стоимости.

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