Ученые выяснили, когда легче получить кредит

Ученые из Кембриджа установили, что идти в банк за кредитом нужно или рано утром, или сразу после обеда.
Ученые проводили исследование в рамках изучения усталости от принятия решений. Это состояние, вызванное длительным или частым принятием сложных решений, при котором человек может быть склонен принимать “решение по умолчанию”: выбирать любой вариант, который проще или безопаснее, пишет Phys.org.
Для этого исследователи изучили данные 26 500 заявок на выдачу или реструктуризацию кредитов, которые были представлены 30 сотрудникам крупного банка. Они приступали к работе с 8-10 утра, а заканчивали в 18:00 с перерывом на обед между 13:00 и 15:00.
Лучшим временем для получения кредита является утро до 11 часов и послеобеденный период до 17 часов. Наименьшее количество одобрений менеджеры выдают после 11 до обеденного перерыва и ближе к концу рабочего дня.
Причем дело было не в самих заявках – например, утром идентичный запрос они могли спокойно принять. После 11:00 уровень успешных заявок падал. Худшая ситуация складывалась для тех, кто просил в долг с 13:00 до 14:00.
Фото: Кембриджский университет
Если бы у сотрудников был гибкий график, банк мог бы дополнительно заработать $500 тыс. на своих кредитах благодаря тому, что люди не уставали бы от постоянного стресса, отмечают исследователи.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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