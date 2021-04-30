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Банк «Сич» хочет купить физлицо-резидент

Банк «Сич» хочет купить физлицо-резидент

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил физическому лицу купить более 50% Банка «Сич».

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета.

«Предоставлено разрешение физическому лицу — гражданину Украины на приобретение акций акционерного общества Банка „Сич“, что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.

При этом имя и фамилия нового владельца не уточняются.

Отмечается, что приобретение права собственности доли банка после АМКУ должен согласовать Национальный банк.

Крупнейшим акционером банка «Сич» является Олег Баланда с долей 55,6%, 31% акций принадлежит Валерию Раздорожному, 9,62% – Андрею Мельнику и с 3,74% – Олегу Губанову.

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По материалам Фондовый Мир
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