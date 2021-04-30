Эдвард Дубинский: как компания Tesla зарабатывает деньги

На прошлой неделе производитель Tesla опубликовала рекордную квартальную прибыль, превзойдя прогнозы Уолл-стрит.

Но более пристальный взгляд показывает, что ее основной бизнес — а именно, производство автомобилей — был не единственной историей. Возможно, именно после анонса квартальных результатов, акции Tesla упали на бирже.

Tesla сообщила о квартальной прибыли в размере $ 438 миллионов, что является самым высоким показателем за всю историю компании. Но финансовые маневры, которыми занимается Tesla, сильно украсили финансовые результаты.

Квартальные результаты Tesla ($)



Вот анализ результатов за 1-й квартал 2021 года:

Tesla взяла часть своих денежных запасов и вложила, из них сумму $ 1,5 миллиарда в Bitcoin. Из-за того, что цена Bitcoin выросла, последующая продажа части этой позиции помогла Tesla сформировать чистую прибыль в $ 101 миллион.

Финансовый директор Tesla Зак Киркхорн сказал: «Bitcoin оказался для нас хорошим решением, и компания продолжит инвестировать в криптовалюту как место для хранения избыточных денежных средств».

Tesla также получила выручку в $ 518 миллионов (см. ниже) от продажи карбоновых кредитов другим автопроизводителям. Для Tesla это постоянный и высокоприбыльный источник доходов.

Квартальные доходы от продажи карбоновых кредитов



Основной бизнес компании Tesla — то есть, производство и продажа автомобилей, движется в правильном направлении, но он продолжает сталкиваться с проблемами производства.

Поставки автомобилей достигли 184 тыс. (превзойдя ожидания), даже несмотря на то, что продажи автомобилей Model S и X упали перед обновлением модельного ряда.

Но Илон Маск, генеральный директор Tesla, признал, что проблемы с поставщиками запчастей — в частности, глобальная нехватка компьютерных микросхем — привели к «одним из самых сложных проблем цепочки поставок, с которыми мы когда-либо сталкивались».

Реальный кризис может наступить во втором квартале, поэтому хорошо, что у Tesla есть других источники доходов, к которым можно прибегнуть.

Но главное заключение — которое заметили и аналитики на Уолл-стрит — это что Tesla сегодня «выезжает» не от своего основного бизнеса, который хромает. А от побочных и несвязанных направлений — Bitcoin и продажа карбоновых кредитов. Это настораживает.

Эдвард Дубинский, инвестор и финансист, долларовый миллионер. Основатель и управляющий партнер компании Fintelect