Эдвард Дубинский: как компания Tesla зарабатывает деньги

На прошлой неделе производитель Tesla опубликовала рекордную квартальную прибыль, превзойдя прогнозы Уолл-стрит.
Но более пристальный взгляд показывает, что ее основной бизнес — а именно, производство автомобилей — был не единственной историей. Возможно, именно после анонса квартальных результатов, акции Tesla упали на бирже.
Tesla сообщила о квартальной прибыли в размере $ 438 миллионов, что является самым высоким показателем за всю историю компании. Но финансовые маневры, которыми занимается Tesla, сильно украсили финансовые результаты.
Квартальные результаты Tesla ($)
Вот анализ результатов за 1-й квартал 2021 года:
Финансовый директор Tesla Зак Киркхорн сказал: «Bitcoin оказался для нас хорошим решением, и компания продолжит инвестировать в криптовалюту как место для хранения избыточных денежных средств».
Квартальные доходы от продажи карбоновых кредитов
Основной бизнес компании Tesla — то есть, производство и продажа автомобилей, движется в правильном направлении, но он продолжает сталкиваться с проблемами производства.
Поставки автомобилей достигли 184 тыс. (превзойдя ожидания), даже несмотря на то, что продажи автомобилей Model S и X упали перед обновлением модельного ряда.
Но Илон Маск, генеральный директор Tesla, признал, что проблемы с поставщиками запчастей — в частности, глобальная нехватка компьютерных микросхем — привели к «одним из самых сложных проблем цепочки поставок, с которыми мы когда-либо сталкивались».
Реальный кризис может наступить во втором квартале, поэтому хорошо, что у Tesla есть других источники доходов, к которым можно прибегнуть.
Но главное заключение — которое заметили и аналитики на Уолл-стрит — это что Tesla сегодня «выезжает» не от своего основного бизнеса, который хромает. А от побочных и несвязанных направлений — Bitcoin и продажа карбоновых кредитов. Это настораживает.
Эдвард Дубинский, инвестор и финансист, долларовый миллионер. Основатель и управляющий партнер компании Fintelect
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