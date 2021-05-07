7 основных причин, по которым вас не примут на работу

Перед тем как попасть на работу в компанию, соискателям приходится проходить несколько этапов: телефонные интервью, собеседования, испытательный срок. Организации тщательно отбирают претендентов, чтобы не пропустить в команду тех, кто может разрушать ее изнутри, отсеивают неквалифицированных, токсичных людей.

Эксперты портала The Point назвали несколько причин, которые могут помешать трудоустройству.

1. Завышенные запросы к компании. Предложения в вакансиях вам кажутся недостаточно интересными, вы берете время для того, чтобы подумать, и ожидаете, что кто-то предложит условия работы и зарплату лучше. Также часто новички сравнивают потенциального работодателя с предыдущим, особенно – если они там чувствовали себя комфортно. Кандидатам с высокими запросами нужно понимать, что в таком случае поиски работы затянутся и, возможно, со временем придется пересмотреть свои требования.

2. Постоянные опоздания. Если опоздали на собеседование – считайте, что решение о вас, пусть и не окончательно, но принято. Кандидата, который опаздывает, воспринимают несерьезно, могут расценить как такового, который не заинтересован в должности. Поэтому лучше спланируйте свой день и придите на собеседование заранее.

Конечно, вы можете опоздать нечаянно, объективных причин много. Однако на собеседовании, в первый рабочий день/месяц старайтесь быть пунктуальным.

3. Ошибки в резюме. Первое знакомство кандидата с рекрутером происходит через резюме. Именно оно является лицом кандидата, его визитной карточкой. Ошибки, опечатка, сложные и непонятные формулировки, недостаточное количество информации или ее избыток, откровенные фото говорят о том, насколько серьезно кандидат относится к поиску работы.

Перечитайте резюме сами, пользуйтесь сервисами проверки орфографии, попросите друзей, знакомых перечитать и прокомментировать его. Прислушайтесь к советам нескольких людей, чтобы суждения были объективными, и внесите коррективы.

4. На все руки мастер. Попробуйте максимально конкретно определиться с должностью, которая вас интересует, и именно ее указать в резюме. Например, если вы – переводчик, укажите, что ищете работу переводчика, и отправляйте его на такие вакансии. Писать через запятую смежные должности не нужно, не ленитесь и лучше напишите новое резюме на другую должность. У рекрутера могут возникнуть вопрос – насколько качественно вы можете выполнять работу, или подозрения, что беретесь за все и сразу.

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Кандидатам, которые готовы занять любую позицию, может подойти временная работа, но если речь идет о длительном сотрудничестве, нужно определяться.

5. Частая смена работы. HR и рекрутеры обращают внимание на продолжительность работы кандидата у предыдущих работодателей. Если кандидат не задерживается в компании дольше года, это вызывает опасения и вопросы. Ведь на новичка компания тратит время и деньги – адаптирует, учит (другие сотрудники привлекаются к этому процессу, одновременно выполняя свои основные обязанности). Часто во время обучения новичков снижается производительность труда или отдельного отдела, или компании в целом, что влияет на прибыль. Поэтому компания заинтересована в том, чтобы новый сотрудник был настроен на длительное сотрудничество.

6. Говорите неправду. Сокрытие некоторой информации в резюме и обман на собеседовании недопустимы. Лучше сразу признайтесь в том, что вас уволили с предыдущей компании, например, из-за конфликта с руководителем, чем это выяснится позже. Или же возможна ситуация, когда рекрутер уже знает причину увольнения, а вы это скрываете и рассказываете совсем другую историю. Избегайте неудобных ситуаций, говорите и указывайте в резюме правдивую информацию.

7. Токсичный кандидат. Если вы часто распространяете сплетни о коллегах, неправдивую информацию, критикуете всех и все, постоянно недовольны графиком, условиями работы, зарплатой, личной жизнью и т.д. и считаете нужным рассказать об этом коллегам, вы – потенциальный токсичный работник.

Кандидатов, которые разрушают атмосферу в компании, рекрутеры пытаются распознать еще на собеседовании. Если вы плохо отзываетесь о предыдущем работодателе и коллегах, считаете виновными именно их во всех своих промахах и унижаете, скорее всего вам скажут спасибо за встречу и больше не позвонят.

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