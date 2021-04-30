Кредиторам неплатежеспособных банков в І квартале выплатили ₴324,7 миллиона – ФГВФЛ

Неплатежеспособные банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов, в январе-марте 2021 года направили на погашение своих требований кредиторов 324,66 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Из указанной суммы, в частности, на погашение требований 3-й очереди, возникших в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в пределах 200 тыс. грн, направлено 96,82 млн грн, на погашение требований 4-й очереди — вкладчиков-физлиц больше гарантированной суммы — 41,80 млн грн, на погашение требований 7 очереди — юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, — 82,99 млн грн.

Из общей суммы погашения на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, а именно — НБУ, в I квартале 2021 года направлено 109,40 млн грн (в том числе за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

В частности, в марте 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила 176,2 млн грн, из которых 65,88 млн грн — внеочередные выплаты НБУ как обеспеченному кредитору. Внеочередное удовлетворение кредиторских требований НБУ (в т.ч. за счет реализации имущества поручителей) осуществили АО «Банк «Финансы и кредит» (65,84 млн грн и АО «Дельта банк» (0,04 млн грн).

Всего по состоянию на 1 апреля 2021 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 52 639,45 млн грн, из которых 15 776,93 млн грн погашено обеспеченным кредиторам, в т. ч. 14 547,00 млн грн — НБУ (включительно за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).

Напомним, на удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными за недостаточностью имущества таких банков. В связи с этим Фонд принимает необходимые меры с целью реализации положений части пятой статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и привлечения к гражданско-правовой ответственности связанных лиц (владельцев, руководство банков), деяниями/решениями которых причинен ущерб неплатежеспособным банкам. Все средства, которые будут взысканы в результаты этой деятельности, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов банков.



По состоянию на 1 апреля 2021 года Фондом, в соответствии с ч. 5 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 62 исковых заявления в отношении 42 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков — 757 человек. Общая сумма исковых требований составляет 96 852,40 млн грн.

Кроме того, Фондом предъявлен 21 гражданский иск по уголовным производствам в отношении 16 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков — 45 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 13 557,98 млн грн.