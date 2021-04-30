Кредиторам неплатежеспособных банков в І квартале выплатили ₴324,7 миллиона – ФГВФЛ

Неплатежеспособные банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов, в январе-марте 2021 года направили на погашение своих требований кредиторов 324,66 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Из указанной суммы, в частности, на погашение требований 3-й очереди, возникших
Из общей суммы погашения на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, а именно — НБУ, в I квартале 2021 года направлено 109,40 млн грн (в том числе за счет обращения взыскания на предмет залога и имущества поручителей).
В частности, в марте 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила 176,2 млн грн, из которых 65,88 млн грн — внеочередные выплаты НБУ как обеспеченному кредитору. Внеочередное удовлетворение кредиторских требований НБУ (в т.ч. за счет реализации имущества поручителей) осуществили АО «Банк «Финансы и кредит» (65,84 млн грн и АО «Дельта банк» (0,04 млн грн).
Всего по состоянию на 1 апреля 2021 года удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 52 639,45 млн грн, из которых 15 776,93 млн грн погашено обеспеченным кредиторам,
Напомним, на удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков Фондом направляются средства, полученные в результате управления и продажи имущества (активов) этих банков. Учитывая низкое качество активов, реальная стоимость которых в разы ниже номинальной, многочисленные требования кредиторов остаются неудовлетворенными за недостаточностью имущества таких банков. В связи с этим Фонд принимает необходимые меры с целью реализации положений части пятой статьи 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и привлечения к гражданско-правовой ответственности связанных лиц (владельцев, руководство банков), деяниями/решениями которых причинен ущерб неплатежеспособным банкам. Все средства, которые будут взысканы в результаты этой деятельности, будут направляться на удовлетворение требований кредиторов банков.
По состоянию на 1 апреля 2021 года Фондом, в соответствии с ч. 5 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», подано 62 исковых заявления в отношении 42 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков — 757 человек. Общая сумма исковых требований составляет 96 852,40 млн грн.
Кроме того, Фондом предъявлен 21 гражданский иск по уголовным производствам в отношении 16 банков, рассмотрение которых продолжается. Общее количество гражданских ответчиков — 45 человек. Общая сумма предъявленных требований составляет 13 557,98 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки Украины избавились от «проблемных» кредитов на миллиарды гривенВчера, 11:00 - 23766 4
Когда достроят метро на Троещину: Кличко назвал срокиОколо часа назад - 388 1
Pfizer обещает таблетки против COVID-19 уже к концу 2021 годаВчера, 06:46 - 932 1
Банки Украины избавились от «проблемных» кредитов на миллиарды гривенВчера, 11:00 - 23766 4
Земля подорожает: сколько дадут за гектар после открытия рынкаВчера, 21:19 - 6470
Самые популярные кроссоверы в Украине начала 2021 года (инфографика)Вчера, 19:29 - 6184
Основания ограничения права граждан на выезд из УкраиныВчера, 17:00 - 1020
Минфин предлагает облагать налогом автомобили дороже $43 тысяч: детали законопроектаВчера, 13:13 - 877
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1274 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 467
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 691
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1862 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1651 1