Пенсионный фонд начал финансирование пенсий мая

Пенсионный фонд Украины направил 1,3 млрд грн на финансирование пенсий мая.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

«29 апреля 2021 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,3 млрд грн», — сказано в сообщении.

Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.



Инфографика: ПФ

Справка Finance.ua:

В Украине с начала текущего года судьи-пенсионеры в среднем получили 9,4 тыс. грн надбавки к пенсии, в то время как пенсия украинских военных выросла всего лишь на 67 грн.

Пенсионный фонд Украины запустил сервис по автоматическому назначению пенсии. При назначении пенсии информацию можно подать заблаговременно. Лично обращаться в органы Фонда не требуется.

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 4555, согласно которому должны повысить пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции.

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