Пенсионный фонд начал финансирование пенсий мая

Пенсионный фонд Украины направил 1,3 млрд грн на финансирование пенсий мая.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
«29 апреля 2021 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,3 млрд грн», — сказано в сообщении.
Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Инфографика: ПФ
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