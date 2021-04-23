В Украине запустили онлайн-службу поддержки для бизнеса

Государственная таможенная служба Украины в пятницу, 30 апреля, запустила онлайн-службу поддержки (HelpDesk) для бизнеса в тестовом режиме.

Как сообщила пресс-служба ведомства, система разработана и внедряется при поддержке Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами (EU4PFM).

«В 2021-2022 Гостаможслужба запланировала обновить большую часть таможенных процессов за счет внедрения новых ІТ-решений. Это касается как внутренних процессов таможни (таможенного оформления, управления рисками), так и практически всех сервисов. В то же время запускаются новые таможенные процессы в рамках евроинтеграционных обязательств Украины», – отмечает Евгений Ентис, заместитель председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

По его словам, HelpDesk реализовано на базе open-source решение, позволяющее самостоятельно его развивать под нужды Гостаможслужбы. Такое решение было принято ввиду отсутствия необходимого финансирования ІТ, при этом в создании этого сервиса была насущная потребность.

Планируется, что в целом HelpDesk будет поддерживать все новые процессы Гостаможслужбы, в том числе – все новые сервисы. Первым направлением выбрана NCTS – система, которая вводится Украиной для присоединения к европейской Конвенции о процедуре общего транзита.

Для авторизации в HelpDesk нужно войти по ссылке и зарегистрироваться, указав свой е-мейл.

В Кабинете пользователя, после авторизации, можно подать заявку на интересующий вас вопрос. Внедряемое ІТ-решение позволяет бизнесу коммуницировать с представителями Службы поддержки со стороны Гостаможслужбы непосредственно в самой заявке.

Кроме того, есть возможность отслеживать историю всех заявок: для Гостаможслужбы – историю всех заявок от всех заявителей и по отдельным заявителем; для бизнеса – историю собственных заявок.

По следующим шагам в развитии системы, в ближайшие недели будет создана HelpDesk для работников Гостаможслужбы (инспекторов), у которых тоже будут возникать вопросы по работе новых систем.

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