Чернобыльцам повысят пенсии: Рада одобрила закон за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4555, согласно которому должны повысить пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции.

«За» проголосовали 340 нардепов.

Что предлагают:

пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12 270 грн, будут повышены до 16 080 грн;

пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности — с 10 967 до 12 987 грн;

для третьей — с 8129 до 8917 грн.

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Такое повышение будет касаться 39 481 пенсионеров.

Документ требует дополнительных расходов из государственного бюджета в размере 526,5 млн грн на 2021 год (для выплат в июле — декабре).

«С учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1 158 млн грн в год (10-процентная индексация), в 2023 году — соответственно 1 262 млн грн в год (9-процентная индексация)», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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