Названы авто с «вечным» двигателем: легко может преодолеть 500 тыс. км

Одним из главных критериев, который многие автомобилисты ставят на первое место при выборе авто, является надежность. Никому не хочется часто ремонтировать машину, когда запланирован долгожданный уикенд или отпуск.
Рейтинг самых долговечных автомобилей публикует Forbes.
15. Toyota Tacoma
14. Lincoln Navigator
13. Toyota Avalon
12. Honda Odyssey
11. Toyota Tundra
10. Honda Ridgeline
9. GMC Yukon
8. Toyota 4Runner
7. GMC Yukon XL
6. Chevrolet Tahoe
5.Toyota Highlander Hybrid
4.Chevrolet Suburban
3. Ford Expedition
2. Toyota Sequoia
1. Toyota Land Cruiser
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