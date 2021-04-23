Названы авто с «вечным» двигателем: легко может преодолеть 500 тыс. км

Одним из главных критериев, который многие автомобилисты ставят на первое место при выборе авто, является надежность. Никому не хочется часто ремонтировать машину, когда запланирован долгожданный уикенд или отпуск.

Рейтинг самых долговечных автомобилей публикует Forbes.

15. Toyota Tacoma

14. Lincoln Navigator

13. Toyota Avalon

12. Honda Odyssey

11. Toyota Tundra

10. Honda Ridgeline

9. GMC Yukon

8. Toyota 4Runner

7. GMC Yukon XL

6. Chevrolet Tahoe

5.Toyota Highlander Hybrid

4.Chevrolet Suburban

3. Ford Expedition

2. Toyota Sequoia

1. Toyota Land Cruiser

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