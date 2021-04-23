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Кабмин продлил фиксированный тариф на электроэнергию для населения

Кабмин продлил фиксированный тариф на электроэнергию для населения

Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, продлив механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня.

Об этом написал в свое Tмelegram-канале премьер Денис Шмыгаль.

Цена на электроэнергию для людей остается 1 грн 68 коп. за 1 кВт/ч.

Более того, глава Кабмина рассказал о новых правилах, которые приняли на рынке электроэнергии. Они устанавливают, что государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг, то есть без посредника.

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«Правительство продлевает механизм действия ПСО до 30 июня. Кроме того, новые правила устанавливают, что государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП „Гарантированный покупатель“», — заявил премьер.

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Напомним, с 1 января 2021 г. Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Справка Finance.ua:

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  • Верховная Рада намерена обратиться к Кабинету Министров с требованием установления для населения, проживающего в 30-километровой зоне атомных электростанций, льготы за потребленную электрическую энергию.

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По материалам Finance.UA
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