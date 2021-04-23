Кабмин продлил фиксированный тариф на электроэнергию для населения

Кабмин не изменил тариф на электроэнергию для населения, продлив механизм действия возложенных социальных обязанностей (ПСО) до 30 июня.

Об этом написал в свое Tмelegram-канале премьер Денис Шмыгаль.

Цена на электроэнергию для людей остается 1 грн 68 коп. за 1 кВт/ч.

Более того, глава Кабмина рассказал о новых правилах, которые приняли на рынке электроэнергии. Они устанавливают, что государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут продавать электроэнергию напрямую поставщикам универсальных услуг, то есть без посредника.

«Правительство продлевает механизм действия ПСО до 30 июня. Кроме того, новые правила устанавливают, что государственные компании Энергоатом и Укргидроэнерго будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП „Гарантированный покупатель“», — заявил премьер.

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Напомним, с 1 января 2021 г. Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Справка Finance.ua:

Платить за электроэнергию жителям столицы необходимо ежемесячно до 20 числа. Но что делать, если получили сообщение о задолженности за электроэнергию? Ответ дал энергопоставщик YASNO .

Верховная Рада намерена обратиться к Кабинету Министров с требованием установления для населения, проживающего в 30-километровой зоне атомных электростанций, льготы за потребленную электрическую энергию.

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