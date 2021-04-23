В Днепре испытывают новый низкопольный трамвай производства «Южмаша» (фото)

В Днипре испытывают новый низкопольный трамвай «Татра-Юг К1-Т306» производства «Южмаша». Это один из двадцати вагонов, которые впоследствии будут курсировать по Киеву.

На испытания он будет выезжать в течение двух недель.

Об этом сообщает сайт городского совета Днепра.



«Производитель обратился в городской совет, чтобы иметь возможность протестировать только что сделанный трамвай. Хочу отметить, что департамент транспорта присматривается к этой модели, так как сейчас мэрия ведет тесные переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), там говорится о кредите в 70 миллионов евро. За эти средства городской совет планирует полностью реконструировать трамвайные пути — это маршрут № 19, и туда мы планируем закупить новые трамваи. Мы заранее присматриваемся к нашему производителю, хотя и есть предложения от Турции, Китая и нескольких европейских производителей», — рассказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днипровского городского совета Игорь Маковцев.



Трамвай разработан в Днепре. Оборудование модели — украинское: современная электроника, камеры видеонаблюдения и наполнение салона. «Мы рады, что смогли выйти с нашим трамваем на украинский рынок, потому что мы этого хотели. Он низкопольный и имеет большую вместимость — 260 человек. Из этого количества есть 59 мест для сидения. Маленькая изюминка — в салоне можно подзарядить смартфон. А из стандартных удобств современная система отопления и отдельные кондиционеры для водителя в кабине и пассажиров в салоне. Подчеркну, что этот вагон при движении почти бесшумный», — отметил заместитель генерального директора ООО «Татра-Юг» Владимир Романюха.