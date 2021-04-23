Почему мало граждан пользуются негосударственными пенсионными фондами — разъяснение Минсоцполитики

Всего лишь у около миллиона украинцев есть счета в негосударственных пенсионных фондах.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Есть негосударственные пенсионные фонды, их в стране около 60, из них примерно 15 – активные и популярные. Эта система есть, просто она не была популяризована государством. Государство не делало ничего для развития добровольных пенсионных накоплений, не стало образцом, не создавало корпоративные пенсионные накопительные программы для различных групп, например, для полицейских, медиков, военных, социальных работников», – отметила Лазебная.

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По ее словам, если бы государство выступало с такими программами, система была бы популяризована, был бы прогресс. Сегодня этого нет, и поэтому лишь около миллиона граждан пользуются этой системой. Она подчеркнула, что «это очень мало».

«Поэтому сегодня мы говорим об обязательной накопительной системе не для 1 миллиона человек, а для 10 миллионов официально работающих граждан. Мы хотим дать возможность как можно большему количеству людей накапливать. Это должно стать «новой нормальностью» для нас, как давно уже стало в мире. Мы предложили привлечь к накоплению ряд незащищенных категорий людей, которые получают пособия или денежное содержание от государства и выполняют социально важные функции», – рассказала министр социальной политики.

Например, это люди, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, родители-воспитатели детских домов семейного типа – сегодня за них государство платит взносы в солидарную систему.

«Мы предложили часть взносов направлять так же на их личные накопительные счета», – отметила она и добавила, что законопроект о введении обязательных пенсионных накоплений есть в Верховной Раде еще с конца 2019 года.

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