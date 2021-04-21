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За неделю «Доступных кредитов 5-7-9» выдали более 2 миллиардов

За неделю «Доступных кредитов 5-7-9» выдали более 2 миллиардов

С начала работы программы «Доступные кредиты 5−7-9%» банки выдали займов на 35,8 миллиарда гривен, из которых 2,2 миллиарда гривен — в течение недели 19 — 23 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Распределение средств:

  • 15,654 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов;
  • 5,112 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;
  • 15,029 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

На сегодня Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 29-ю банками.


Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 апреля по государственным гарантиям на портфельной основе банки выдали 891 кредит бизнесу на 1 193 млн грн.
  • Позитивные настроения банков относительно динамики кредитования в 4 квартале 2020 года сохранились в конце І квартала текущего года.
  • Несмотря на ожидания внедрения новых карантинных ограничений, спрос на кредиты увеличился со стороны бизнеса и населения. В частности, спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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