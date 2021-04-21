За неделю «Доступных кредитов 5-7-9» выдали более 2 миллиардов

С начала работы программы «Доступные кредиты 5−7-9%» банки выдали займов на 35,8 миллиарда гривен, из которых 2,2 миллиарда гривен — в течение недели 19 — 23 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Распределение средств:
На сегодня Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 29-ю банками.
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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