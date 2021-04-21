Банк Кредит Днепр заработал в первом квартале почти 200 млн грн

Банк Кредит Днепр за I квартал 2021 года получил прибыль в размере 196 млн грн. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Такие показатели достигнуты в том числе за счет увеличения чистого процентного дохода, который по состоянию на 01.04.2021 г. составил 158 млн грн. — это на 64% больше, чем аналогичный показатель I квартала 2020 года. При этом чистый комиссионный доход на 01.04.2021 г. составил 33 млн грн.», — информировал Банк Кредит Днепр.

Как напомнили в его пресс-службе, в текущем году Банк Кредит Днепр продолжает глобальную цифровую трансформацию, диджитализацию процессов, что позволяет улучшать качество и быстроту обслуживания клиентов, разрабатывать новые актуальные продукты для разных клиентских сегментов. «В январе 2021 года были запущены сразу 4 бесконтактных платежных сервиса на базе международных платежных систем Visa и MasterCard — Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Mi Pay, а также завершен первый этап развертывания цифрового ядра на базе Corezoid. Новая настройка инфраструктуры позволила в несколько раз повысить доступность карточной системы банка, а также скорость обработки одновременных клиентских транзакций», — рассказали в банке о повышении эффективности его бизнес-модели и доходности благодаря современным сервисам.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, бенефициар которого — известный украинский бизнесмен из TOP-10 Forbes Ukraine Александр Ярославский, владелец группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др.

Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. По состоянию на 01.04.2021 г. уставный капитал Банка Кредит Днепр составляет 3,587 млрд ​​грн. Активы на эту же дату — 13,294 млрд грн. Норматив достаточности (адекватности) капитала (Н2) — 17,7% (при нормативном значении не ниже 10%). Кредитный портфель на начало апреля 2021 года — 3,308 млрд грн., портфель средств клиентов — 9,029 млрд грн.